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Тарасова осудила проведение футбольных матчей в снежную погоду

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова завила, что проведение футбольных матчей во время сильного снегопада не позволяет командам продемонстрировать свое мастерство.

«Я не понимаю, зачем играли в такой снегопад, это же не дает реальной картины, кто сильнее или лучше играет в футбол. Тут совершенно другое выходит на первый план — кто меньше охладился. Если бы была моя воля, то я бы отменила, потому что погода не давала реального представления о том, кто сильнее. Это неправильно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

3 декабря в Москве прошел матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0), который проводился в условиях сильного снегопада. Позже вечером игроки ростовской команды не могли вылететь из Москвы в Минеральные Воды из-за плохих погодных условий. Также из-за обильного снегопада в столице на полчаса был задержан матч между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).

Источник: https://tass.ru/sport/19449809
Футбол
Татьяна Тарасова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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 5
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