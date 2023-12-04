Тарасова осудила проведение футбольных матчей в снежную погоду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова завила, что проведение футбольных матчей во время сильного снегопада не позволяет командам продемонстрировать свое мастерство.

«Я не понимаю, зачем играли в такой снегопад, это же не дает реальной картины, кто сильнее или лучше играет в футбол. Тут совершенно другое выходит на первый план — кто меньше охладился. Если бы была моя воля, то я бы отменила, потому что погода не давала реального представления о том, кто сильнее. Это неправильно», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

3 декабря в Москве прошел матч 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0), который проводился в условиях сильного снегопада. Позже вечером игроки ростовской команды не могли вылететь из Москвы в Минеральные Воды из-за плохих погодных условий. Также из-за обильного снегопада в столице на полчаса был задержан матч между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1).