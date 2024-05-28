Форвард «Рубина» Даку: «Чувствую себя в Казани как дома»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку рассказал о том, как адаптировался к жизни в Казани.

«Каждый раз, когда подписываю контракт с клубом, считаю, что это мой новый дом. Я теперь живу в Казани, и чувствую себя как дома. Здесь создали условия для меня и моей семьи. Я ценю и уважаю это», — цитирует Даку Metaratings.ru.

Даку перешел в «Рубин» в июле 2023 года. Его контракт с клубом из Казани рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, забив десять голов и сделав четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что Даку вошел в окончательный состав сборной Албании на Евро-2024.