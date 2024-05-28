Бикфалви — игрокам «Урала» перед матчем с «Акроном»: «Давайте поднажмем еще раз»

Капитан «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал предстоящий первый стыковой матч против «Акрона» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«Могу сказать болельщикам, что они не заслуживают оказаться в такой ситуации, и мы должны попытаться исправить наше положение. Они всегда приходят и поддерживают нас, и мы должны отплатить им этой же любовью! С ними мы всегда сильнее! И повторюсь, считаю, что они не заслуживают такой концовки сезона. С любовью ко всем нашим болельщикам скажу: «Давайте поднажмем еще один раз», — цитирует Бикфалви пресс-служба клуба.

Первая игра между командами пройдет в среду, 29 мая, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.