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Бикфалви — игрокам «Урала» перед матчем с «Акроном»: «Давайте поднажмем еще раз»

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Капитан «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал предстоящий первый стыковой матч против «Акрона» за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

«Могу сказать болельщикам, что они не заслуживают оказаться в такой ситуации, и мы должны попытаться исправить наше положение. Они всегда приходят и поддерживают нас, и мы должны отплатить им этой же любовью! С ними мы всегда сильнее! И повторюсь, считаю, что они не заслуживают такой концовки сезона. С любовью ко всем нашим болельщикам скажу: «Давайте поднажмем еще один раз», — цитирует Бикфалви пресс-служба клуба.

Первая игра между командами пройдет в среду, 29 мая, в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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