Тарханов оценил справедливость признания Лички лучшим тренером РПЛ сезона-2023/24

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал присуждение Марцелу Личке звания лучшего тренера сезона-2023/24.

«Личка сделал из «Динамо» неплохую команду. Единственный минус в том, что динамовцы не смотрелись в решающем матче сезона с «Краснодаром». Они не играли так, как могут. Но, безусловно, бронзовые медали москвичей — это результат работы наставника. С другой стороны, я согласен с Газзаевым в том, что лучшим тренером является Семак, поскольку «Зенит» выиграл шестой чемпионский титул подряд», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» стал чемпионом России благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению «Динамо» от «Краснодара» (0:1) в 30-м туре РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли РПЛ в шестой раз подряд.