Шавло: «Спартак» провалил сезон, со Станковичем должно быть лучше»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белые провели неудовлетворительный сезон в РПЛ.

«Спартак» плохо выступил в этом сезоне. Ни кубка, ни призовых мест нет. Результат неудовлетворительный. Вся команда провалила сезон. Я бы не стал выделять конкретных футболистов. Новички команды играли неровно. Молодежь красно-белых застоялась. Виновата не только команда, но и тренерский штаб. Есть надежда, что со Станковичем будет лучше», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз кряду, набрав 57 очков в 30 турах. «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, отстав от сине-бело-голубых на 7 очков.

В Кубке России красно-белые уступили калининградской «Балтике» (0:1) в финальном матче FONBET Пути регионов.