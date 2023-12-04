Источник: «Зенит» может подписать защитника «Сан-Паулу» Велингтона, которым интересовался ЦСКА

«Зенит» может подписать защитника «Сан-Паулу» Велингтона, сообщает Somosfanaticos.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга может подписать 22-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

В сентябре футболист был близок к переходу в ЦСКА. Сообщалось, что московский клуб отказался от покупки игрока из-за того, что тот провалил медосмотр, однако позднее появилась информация о том, что армейцы не успели зарегистрировать трансфер в системе ФИФА.

Велингтон — воспитанник «Сан-Паулу», у него 2 гола и 10 результативных передач в 115 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.