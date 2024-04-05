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Агент Гарсия: «Педро еще адаптируется в «Зените». Он станет звездой РПЛ»

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Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы вингера «Зенита» Педро, уверен, что футболист станет звездой в чемпионате России.

«Педро все еще привыкает, адаптируется в России. Я уверен, он станет звездой РПЛ. Ему только 18 лет, представьте, что будет дальше», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Педро присоединился к петербургскому клубу в феврале этого года. За сине-бело-голубых он сыграл 5 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего бразильца в 7 миллионов евро. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года.

Петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Пари НН – Краснодар
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 - : -
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 - : -
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Ахмат – Локомотив
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