Агент Гарсия: «Педро еще адаптируется в «Зените». Он станет звездой РПЛ»

Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы вингера «Зенита» Педро, уверен, что футболист станет звездой в чемпионате России.

«Педро все еще привыкает, адаптируется в России. Я уверен, он станет звездой РПЛ. Ему только 18 лет, представьте, что будет дальше», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Педро присоединился к петербургскому клубу в феврале этого года. За сине-бело-голубых он сыграл 5 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего бразильца в 7 миллионов евро. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца декабря 2028 года.

Петербуржцы идут на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче.