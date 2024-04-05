«Урал» встретится с «Крыльями Советов» в 23-м туре чемпионата России в субботу, 6 апреля. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Урал» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Клуб из Екатеринбурга занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20-ю очками. Команда Игоря Осинькина набрала 30 баллов и располагаются на 8-й строчке чемпионата России.

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