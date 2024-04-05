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Агент Гранха: «Переход Роналдо в топ-клуб РПЛ? Все возможно»

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Футбольный агент Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.

«Переход в топ-клуб России? Все возможно. Но я считаю, что об этом рано говорить. Роналдо очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
Роналдо (Ростов)
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3
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7
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 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
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 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
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 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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