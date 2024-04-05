Агент Гранха: «Переход Роналдо в топ-клуб РПЛ? Все возможно»
Футбольный агент Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.
«Переход в топ-клуб России? Все возможно. Но я считаю, что об этом рано говорить. Роналдо очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».
23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
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|
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|8
|9
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|20
|
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|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Кирилл Гоцук
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|2
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