Агент Гранха: «Переход Роналдо в топ-клуб РПЛ? Все возможно»

Футбольный агент Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, рассказал о будущем своего клиента.

«Переход в топ-клуб России? Все возможно. Но я считаю, что об этом рано говорить. Роналдо очень счастлив в «Ростове», — приводит слова Гранхи «РБ Спорт».

23-летний Роналдо перешел в «Ростов» 10 января 2024 года. За желто-синих бразилец сыграл 5 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контракт хавбека с ростовчанами рассчитан до конца июня 2028 года.