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15 марта, 23:28

Агент Виллаш-Боаша исключил вариант с возвращением португальского тренера в РПЛ

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Агент Карлуш Гонсалвеш, клиентом которого является бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, заявил, что специалист не вернется в Россию в ближайшее время.

46-летний португалец находится без клуба с февраля 2021 года.

«Возвращение в Россию? На данном этапе это исключено. Сейчас Андре баллотируется на пост президента «Порту». Пока он не планирует тренировать», — цитирует агента «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш занимал должность главного тренера «Зенита» с 2014 по 2016 год. Под руководством специалиста сине-бело-голубые стали чемпионами России, а также завоевали Кубок и Суперкубок России.

Помимо петербургского клуба, наставник работал в «Челси», «Тоттенхэме», «Порту», «Марселе» и «Шанхае». 

Источник: «РБ Спорт»
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
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