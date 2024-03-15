Акинфеев назвал символическую сборную ЦСКА за время своей карьеры

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал символическую сборную лучших игроков армейцев за время своих выступлений за клуб.

«Акинфеев — Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий — Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков — Думбия, Вагнер», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С того момента он провел 757 матчей за команду, пропустил 683 мяча и 316 раз отыграл на ноль.

В текущем сезоне на счету 37-летнего вратаря 21 пропущенный мяч и 7 сухих игр в 19 матчах во всех турнирах.

После 20 туров ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.