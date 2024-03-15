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15 марта, 23:47

Акинфеев назвал символическую сборную ЦСКА за время своей карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал символическую сборную лучших игроков армейцев за время своих выступлений за клуб.

«Акинфеев — Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий — Гусев, Вернблум, Карвальо, Рахимич, Жирков — Думбия, Вагнер», — приводит слова Акинфеева «Чемпионат».

Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. С того момента он провел 757 матчей за команду, пропустил 683 мяча и 316 раз отыграл на ноль.

В текущем сезоне на счету 37-летнего вратаря 21 пропущенный мяч и 7 сухих игр в 19 матчах во всех турнирах.

После 20 туров ЦСКА с 32 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
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П
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