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15 марта, 22:40

Артур Жорже заявил, что отказал «Спартаку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артур Жорже.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Браги» Артур Жорже рассказал, что отклонил предложение возглавить «Спартак».

«Некоторое время назад со мной контактировали представители «Спартака», но я отказался, поскольку хочу продолжать работу здесь. У меня контракт до 2025 года, я хочу побеждать тут. Я останусь, пока меня хотят видеть.

У меня есть обязательства. Могут быть интересные проекты – «Спартак» и другие, но они появляются не в тот момент. То, что держит меня здесь, гораздо важнее, чем деньги. Это проект моей жизни, который я намерен реализовать», – приводит слова Жорже Jornal de Noticias.

Об интересе «Спартака» к Жорже 12 марта рассказал журналист Иван Карпов.

Сегодня, 15 марта Metaratings сообщил, что красно-белых продолжит возглавлять Гильермо Абаскаль.

Футбол
ФК Брага
ФК Спартак (Москва)
Артур Жорже (Брага)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
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 - : -
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И К Ж
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