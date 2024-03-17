Агент Стоцкого — о будущем футболиста: «Будет предложение от «Пари НН», рассмотрим»

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о ситуации с будущим защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого.

«Какие планы? Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. Дмитрий хочет поиграть в футбол, это главное и основное его желание пока. Будет предложение о продлении контракта от «Пари НН», конечно, будем рассматривать. Поступят другие предложения, также будем рассматривать», — приводит «РБ Спорт» слова Еремина.

Стоцкий выступает за «Пари НН» с 2022 года. В текущем сезоне 34-летний защитник провел 21 матч во всех турнирах и отметился одним голом. Его текущий контракт с нижегородской командой истекает летом 2024 года.