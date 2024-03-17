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17 марта, 18:11

Семшов назвал «Зенит» основным претендентом на победу в РПЛ

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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением об игре петербургского клуба в последних матчах.

«Зенит» — основной претендент на чемпионство. Первый матч после возобновления сезона получился нервным для петербуржцев, не все получилось со «Спартаком». В следующих играх «Зенит» выглядел более целостно, особенно с «Динамо». После паузы петербуржцы будут только прибавлять», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

После возобновления РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) и обыграл «Урал» (4:1). На данный момент команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

13 марта сине-бело-голубые победили «Динамо» (2:0) и вышли в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. Их следующим соперником по турниру стал «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Семшов
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

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Зенит

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И К Ж
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