Агент Кассьерры: «Мы не рассматриваем вариант с уходом Матео зимой»
Агент Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о будущем форварда в клубе из Санкт-петербурга.
«Мы не рассматриваем вариант с уходом Матео зимой. Он счастлив в «Зените». А если все же поступит важное, хорошее предложение, оно будет проанализировано вместе с клубом», —цитирует агента Sport24.
После 18 туров 26-летний Кассьерра с 14 голами возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ-2023/24. «Зенит» с 36 очками занимает 2-е место в чемпионате России.
Источник: Sport24
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|11
|5
|2
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|
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|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
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|29-23
|31
|
5
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|18
|9
|3
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|
6
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|8
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|
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|28
|
8
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|
9
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|3
|8
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|
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|21
|
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|5
|6
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|21
|
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|18
|5
|4
|9
|18-28
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|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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