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Агент Игнатьева отреагировал на информацию о подписании контракта с «Локомотивом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта футболиста с «Локомотивом».

«Мы ведем переговоры с «Локомотивом», но пока никаких подписанных документов нет», — сказал Агузаров «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» подпишет контракт с Иваном Игнатьевым по схеме «1+2» до конца недели.

В конце июня футболист аннулировал контракт с «Рубином». В 40 матчах за казанский клуб 23-летний Игнатьев забил только 3 мяча.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
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«Локомотив» подпишет контракт с Иваном Игнатьевым до конца недели

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