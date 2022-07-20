Агент Игнатьева отреагировал на информацию о подписании контракта с «Локомотивом»
Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта футболиста с «Локомотивом».
«Мы ведем переговоры с «Локомотивом», но пока никаких подписанных документов нет», — сказал Агузаров «СЭ».
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» подпишет контракт с Иваном Игнатьевым по схеме «1+2» до конца недели.
В конце июня футболист аннулировал контракт с «Рубином». В 40 матчах за казанский клуб 23-летний Игнатьев забил только 3 мяча.
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|
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|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
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|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
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|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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