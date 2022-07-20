Агент Игнатьева отреагировал на информацию о подписании контракта с «Локомотивом»

Представитель нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о подписании контракта футболиста с «Локомотивом».

«Мы ведем переговоры с «Локомотивом», но пока никаких подписанных документов нет», — сказал Агузаров «СЭ».

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» подпишет контракт с Иваном Игнатьевым по схеме «1+2» до конца недели.

В конце июня футболист аннулировал контракт с «Рубином». В 40 матчах за казанский клуб 23-летний Игнатьев забил только 3 мяча.