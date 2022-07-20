«Локомотив» подпишет контракт с Иваном Игнатьевым до конца недели

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» подпишет контракт с форвардом Иваном Игнатьевым по схеме «1+2» до конца недели. Опция продления активируется, если игрок проведет 15 матчей. Подъемных и агентских нет.

В прошлом сезоне 23-летний Игнатьев провел 14 матчей в РПЛ, выступая за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом форвард стал свободным агентом.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 1,5 миллиона евро. Игнатьев является воспитанником «Краснодара».

Футболист играл за «быков» с 2016-го по 2019 год.