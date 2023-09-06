Агент Щенникова сообщил, что в скором времени игрок подпишет контракт с новым клубом

Агент бывшего защитника ЦСКА и сборной России Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, что игрок скоро определится с новым клубом.

«Щенников поддерживает форму с «Торпедо». Что касается его будущего, то обсуждаем с ним варианты. В ближайшее время наступит ясность по этому вопросу. Георгий — свободный агент, поэтому есть время для подписания соглашения даже после закрытия трансферного окна. Близок ли Щенников к тому, чтобы стать игроком «Торпедо»? Давайте дождемся официальной информации, пока особо нечего говорить. На данный момент никакой контракт не подписан.

Кроме РПЛ и ФНЛ у Щенникова есть и другие варианты продолжения карьеры. Конкретно из Европы у нас нет предложений, но ближнее зарубежье — да. Проблем с трудоустройством нет, но надо выбрать тот вариант, который подходит футболисту» — приводит Sport24 слова Пушкина.

32-летний Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года.