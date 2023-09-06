Чистяков — об интересе «Локомотива»: «Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в «Локомотив».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил Sport24, что Чистяков был в шорт-листе клуба.

— Были новости о вашем возможном переходе в «Локомотив». Можете ли вы сказать, что эта тема закрыта, что вы не перейдете туда?

— Читал про интерес «Локомотива». Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с «Зенитом». Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Зенит» 2 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями. Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

«Зенит» с 14 очками расположился на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В 8-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют против «Рубина». Матч пройдет 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.