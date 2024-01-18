Агент Щенникова: «Георгий развивает свой бизнес. На данный момент все устраивает»

Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Иногда возникают какие-то предложения, от которых сложно отказаться, заинтересованность тренера. Но в данный момент прям острой заинтересованности мы не наблюдаем. Как будет завтра-послезавтра не могу сказать. Сейчас Георгий без команды, развивает свой бизнес. На данный момент все как бы устраивает, дальше не знаю как повернется вся история», — сказал Пушкин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.