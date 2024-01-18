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Машкарин: «ЦСКА всегда удивлял трансферами — недорогие игроки, но с перспективой роста мастерства и стоимости»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер клуба Денис Машкарин рассказал, что думает о переходе в московскую команду защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Безусловно, это очень хороший трансфер, Круговой — квалифицированный футболист с российским паспортом, в хорошем возрасте, уже опытный, имеет титулы в составе «Зенита». В Петербурге он получал не так много игрового времени, но ЦСКА усилит однозначно. Поэтому выбор сделан правильный, это прямо боевая единица. Конечно, хотелось бы, чтобы он мог помочь команде в этом сезоне, потому что любой сильный игрок нужен здесь и сейчас», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Также он высказался о модели селекции армейского клуба.

«Думаю, что точечные удары могут быть еще. Армейский клуб всегда удивлял трансферами — это были недорогие игроки, но с дальнейшей перспективой роста как мастерства, так и трансферной стоимости», — добавил специалист.

ЦСКА подписал контракт с 25-летним Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года.

На данный момент армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-tsska-vsegda-udivlyal-transferami-nedorogie-igroki-no-s-perspektivoj-rosta-masterstva-i-stoimosti/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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