Агент Дивеева ответил на вопрос, как долго защитник будет ходить на костылях
Агент футболиста Игоря Дивеева, Олег Еремин рассказал «СЭ» о состоянии защитника ЦСКА после получений травмы во время игры Суперкубка против «Зенита».
«Игорь лечится, проходит курс реабилитации. Я думаю, что он еще недолго будет пользоваться костылями. Игорь держится. Восстановление тоже часть его работы», — сказал Еремин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).
(Софья Грецкая)
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|1
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|
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|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
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|26.08
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|
Рубин – Динамо
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|26.08
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|
Спартак – Ахмат
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|
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|
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Федор Чалов
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|
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Мартин Крамарич
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Роман Ежов
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Динамо
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Квинси Промес
Спартак
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|Ж
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|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
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Брайан Мансилья
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|1
|1
|
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Марат Быстров
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