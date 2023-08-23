Агент Дивеева ответил на вопрос, как долго защитник будет ходить на костылях

Агент футболиста Игоря Дивеева, Олег Еремин рассказал «СЭ» о состоянии защитника ЦСКА после получений травмы во время игры Суперкубка против «Зенита».

«Игорь лечится, проходит курс реабилитации. Я думаю, что он еще недолго будет пользоваться костылями. Игорь держится. Восстановление тоже часть его работы», — сказал Еремин корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

(Софья Грецкая)