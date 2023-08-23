Азамат Мусагалиев: «Для меня «Спартак» всегда чемпион!»

Шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» поделился мыслями о возможном чемпионстве красно-белых.

— Раньше «Спартак» постоянно брал титулы в России. Не болит душа из-за того, что после 2017-го это никак не удается?

— Если у тебя не болит душа, значит, она не красно-белая. «Спартак» — такой клуб, который не дает душе покоя. Это самое классное в футболе, когда такие порывы терзают тебя туда-сюда. Всегда очень рад победам — и огорчаюсь из-за неудач.

— «Спартак» начал сезон с пяти побед подряд — и все сразу заговорили про чемпионство. Не рано?

— Всегда так бывает. Но для меня «Спартак» всегда чемпион! Хочется верить, что все получится.

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает 3 место с 10 очками.