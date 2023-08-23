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Сегодня, 14:55

Азамат Мусагалиев: «Для меня «Спартак» всегда чемпион!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев.
Фото Global Look Press

Шоумен и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» поделился мыслями о возможном чемпионстве красно-белых.

Леонид Слуцкий, Азамат Мусагалиев и&nbsp;Артем Дзюба. «Начал смотреть шоу Слуцкого и Дзюбы и сразу выключил. Неинтересно, много мата». Азамат Мусагалиев — о «Спартаке» и Медиалиге

— Раньше «Спартак» постоянно брал титулы в России. Не болит душа из-за того, что после 2017-го это никак не удается?

— Если у тебя не болит душа, значит, она не красно-белая. «Спартак» — такой клуб, который не дает душе покоя. Это самое классное в футболе, когда такие порывы терзают тебя туда-сюда. Всегда очень рад победам — и огорчаюсь из-за неудач.

— «Спартак» начал сезон с пяти побед подряд — и все сразу заговорили про чемпионство. Не рано?

— Всегда так бывает. Но для меня «Спартак» всегда чемпион! Хочется верить, что все получится.

В матче 5-го тура «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. После игры с сине-бело-голубыми «Спартак» с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» занимает 3 место с 10 очками.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
6
18
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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