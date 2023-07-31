Агент Чистякова: «Общался с Димой. Он чувствует себя лучше»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о состоянии футболиста после матча с «Ростовом» (1:1).

«Пока никакого обследования не было. Вчера команда весь день добиралась из Ростова. С Димой я общался. Он уже чувствует себя лучше», — сказал Талаев «СЭ».

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте вместо Чистякова на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.