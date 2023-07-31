«Фламенго» улучшил предложение «Зениту» по Венделу до 15 миллионов евро

«Фламенго» улучшил предложение «Зениту» по трансферу полузащитника Вендела до 15 миллионов евро, сообщает журналист Вене Казагранде. Ранее клуб предлагал 13 миллионов евро.

По данным источника, питерский клуб не устраивает эта сумма. Кроме того, способ оплаты также не подходит «Зениту». Руководство считает, что стоимость трансфера футболиста — не меньше 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Агент Барбоза сообщил, что европейские клубы не интересуются хавбеком.