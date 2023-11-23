Агент Чавеса ответил на вопрос о состоянии здоровья мексиканца

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии игрока в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Как он мне сказал, у него был небольшой мышечный спазм. Будет ли Луис готов к ЦСКА? У него будет слишком долгий путь. В любом случае решение будет принимать тренер», — сказал Курти «СЭ».

Сборная Мексики дома победила Гондурас в серии послематчевых пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ — 2:0 (пенальти — 4:2). Гол на 43-й минуте забил полузащитник «Динамо» Луис Чавес, в концовке встречи отметился Эдсон Альварес.

Ранее Мексика вышла в полуфинал турнира. В 1/2 финала также отобрались Ямайка, США и Панама. Пары определятся по результатам жеребьевки.

Матч ЦСКА — «Динамо» пройдет 25 ноября на «ВЭБ Арене». Начало — в 17.30 мск.