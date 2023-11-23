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Сегодня, 10:34

Радимов заявил, что без Соболева «Спартак» смотрится интереснее

Виктория Кравченко
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре «Спартака» без нападающего Александра Соболева.

«В последних матчах «Спартак» выглядит здорово, показывает динамичный футбол. Этот «Спартак» гораздо интереснее, чем с Соболевым, который более монотонный», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Канчельскис ранее заявил, что если Соболев не пересмотрит свое отношение, о Европе можно будет забыть.

Ранее появилась информация о том, что клуб серии А отказался от приобретения Соболева из-за его проблем с игровой дисциплиной.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметился 5 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://matchtv.ru/
Александр Соболев
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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