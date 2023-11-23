Все футболисты «Спартака» вернулись из расположения национальных сборных

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «СЭ», что все футболисты команды вернулись из своих национальных сборных.

«Все сборники вернулись, команда готовится к выезду в Калининград», — сказал Зеленов «СЭ».

В сборные своих стран из «Спартака» были вызваны Тео Бонгонда (ДР Конго), Кристофер Мартинс (Люксембург), Срджан Бабич (Сербия), Даниил Пруцев, Даниил Хлусевич и Александр Соболев (все — Россия).

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 ноября команда на выезде сыграт с «Балтикой». Начало матча — в 19.45 мск.