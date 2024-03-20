Агент Боржеса: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»

Футбольный агент Хелсио Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, отметил, что уход Владимира Ивича с поста главного тренера никак не повлияет на будущее игрока.

«Нет, Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича», — заявил Алиск.

В этом сезоне Боржес сыграл 24 матча за «Краснодар», забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.