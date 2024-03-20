Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 01:55

Уилкшир: «Пример Промеса — это хороший урок для каждого и для него самого»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.

«Промес попал в крайне неприятную ситуацию. Он играл в России, чтобы избежать возможной экстрадиции и уже ходил по тонкому льду. И его пример — это хороший урок для каждого и для него самого. Он совершил большую ошибку в Эмиратах. Это показывает, что поступки человека обязательно ему аукнутся. Ты можешь убегать, но не можешь спрятаться — то, что сделал, все равно тебя настигнет», — цитирует «РБ Спорт» Уилкшира.

13 марта стало известно, что нападающий «Спартака» арестован в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-promes-hodil-po-tonkomu-l-du-e-to-horoshij-urok-dlya-nego/
Квинси Промес
Люк Уилкшир
Футбол
ФК Спартак (Москва)
3
1
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
Шарапова и Вуячич несколько лет состояли в отношениях и обручились
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников: «Не сказал бы, что у «Локомотива» все плохо»

Агент Боржеса: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости