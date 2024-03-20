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20 марта, 03:50

Игнатьев: «Уткин был самый, самый лучший, и я бы сказал, в журналистском кругу самый дотошный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил соболезнования в связи со смертью известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Вася был самый, самый лучший, и, я бы сказал, в журналистском кругу самый дотошный. Он был главарем этого нового журналистского направления после ухода таких как Саша Горбунов. Мне видится, что он подхватил это знамя, своеобразно занимался видением футбольной разной ситуации и у него такой независимый взгляд на вещи был. Он не отдавал просто на откуп интервьюируемому, а пытался все это направить в свое русло», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Игнатьева.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года. Baza сообщила, что предварительной причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Василий Уткин. С другой планеты. Голышак вспоминает Василия Уткина
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005595939_ignatev__o_smerti_utkina_on_byil_glavarem_novogo_jurnalistskogo_napravleniya
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
Василий Уткин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
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 2 : 0
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Рубин – Ахмат
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