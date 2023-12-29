Агент Нестора: «Переговоры с «Зенитом» продолжаются, трансфер вероятен»

Футбольный агент Андре Кюри заявил, что переговоры с «Зенитом» по трансферу полузащитника клуба «Сан-Паулу» Родриго Нестора продолжаются.

«Переговоры с «Зенитом» продолжаются, его трансфер в Россию вполне вероятен», — приводит слова Кюри «РБ Спорт».

23-летний Нестор — воспитанник «Сан-Паулу». Он забил 11 голов и сделал 25 результативных передач в 181 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.