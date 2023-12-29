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Силкин: «Сложно подводить итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подвел итоги года в российском футболе.

«Сложно подводить какие-то итоги года, так как наши клубы до сих пор отстранены от международных матчей. О чем можно говорить? После просмотра матчей Лиги чемпионов наш футбол вообще не хочется смотреть. Разочарований было много... Наш футбол — одно сплошное разочарование. Хочется верить, что в следующем году все изменится и будет намного лучше», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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