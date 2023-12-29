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Сегодня, 16:19

Тихонов: «Ожиданий от «Спартака» было больше. Из новичков никто, кроме Бабича, не может себя проявить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступление команды в первой части сезона РПЛ.

«Пятое место «Спартака»? Несколько очков не хватило до третьего места. Много ждали от «Спартака», потому что было качественное усиление. Но в данный момент понимаем, что из тех, кто усилил команду, кроме Бабича, пока проявить себя никто не может. Ожиданий от «Спартака» было больше. Впереди зимние сборы. Посмотрим, как будет выглядеть дальше. У «Спартака» очень тяжелый старт после паузы — это «Зенит» и ЦСКА на выезде в первых трех играх. Если «Спартак» удачно сыграет их, то будет шанс. Если нет, то, думаю, шансов уже не будет», — приводит слова Тихонова Sport24.

«Спартак» в 18 турах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Sport24
Андрей Тихонов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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