Адвокат Кокорина: "Все показания свидетелей в суде – в пользу наших подзащитных"

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова после заседания в Пресненском районном суде по делу ее клиента, на котором выступали свидетели, отметила, что их первичные показания показания написаны как под копирку.

– Все свидетели дают показания в нашу пользу, – сказала Стукалова. – А тому, что оглашаются первичные показания, есть логическое объяснение. Мы будем заявлять по этому поводу ходатайство. Все свидетели ссылаются на то, что они давали показания с учетом того, что следствие до и во время допроса показывало видео. Кроме того, мы сегодня на заседании об этом говорили, все показания написаны как под копирку, юридическим языком. Это говорит о том, что свидетели не такими словами и не в такой последовательности говорили. Естественно, в связи с этим, у них перепутано то, что они видели на видео, и то, чему они сами были свидетелями. Поэтому показания (первичные, данные в октябре прошлого года. – Прим. "СЭ") мы ставим под сомнение. А так, все показания, которые даются именно в суде, мы считаем, даются в пользу наших подзащитных.

– Это и в части того, что не было умысла?

– Над этим все свидетели даже посмеиваются. Все понимают, что это были абсолютно спонтанные действия. Путаются, конечно, в некоторых моментах. Показания, которые даются сейчас, пытаются сравнить с первичными. Мы уже говорили, с чем это связано – у свидетелей все перепуталось. Видео и их показания, постоянно на этом настаивали следователи, комментировали во время показа видео. Поэтому так они и были записаны.

Конечно, никакого сговора не было. Были абсолютно спонтанные действия. Никакого умысла о нарушении порядка, агрессии в отношении других граждан, ничего этого не было. Еще свидетели очень много говорят со слов других людей – все это они обсуждали на работе. Поэтому они и ссылаются на то, что им стало известно со слов кого-то. (Андрей Михайлов, Александр Рогулев)