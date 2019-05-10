Адиев заявил, что "Анжи" близок к прекращению существования

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча с "Арсеналом" (0:1) в 28-м туре чемпионата России сказал, что клуб может прекратить существование. Команда лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

- Пока все идет к прекращению существования, - цитирует Адиева ТАСС. - Будем надеяться на то, что за оставшееся время найдутся люди, которым небезразлична судьба "Анжи", и они помогут клубу хотя бы сохранить профессиональный статус. Ведутся ли переговоры с потенциальными спонсорами? Я этой ситуации не касаюсь - заточен на спортивной составляющей.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков.

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