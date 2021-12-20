Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть шестая.

Рад встрече с вами, уважаемые читатели. Пауза затянулась не по моей вине: едва не стал жертвой не объявленной вирусом войны. Господь был милостив, продлил пребывание в этом неспокойном мире. Сдается мне, для продолжения «Летописи». Если так, беспрекословно выполню его волю. И не без удовольствия.

Прервались мы на майских событиях 1981 года, чрезмерно насыщенных. Чемпионат стремительно выходил из дебютной стадии и был отмечен скандалом: впервые в истории советского футбола на заседании президиума футбольной федерации разбирался договорняк, исполненный друзьями-единомышленниками, и, что удивительно, с этим позорным, давно укоренившимся в родном отечестве явлением позволили ознакомить советских граждан через СМИ. Заговорщики, хотя им грозила кара жестокая, продекларированная перед началом сезона, вплоть до исключения из чемпионата, не испугались и были уверены в наказании символическом, условном. Так и случилось. Подробности в «СЭ» от 21.05.21. Через неделю мы восторгались блестящим успехом грузинского «Динамо», выигравшего престижный европейский трофей — Кубок кубков. А за несколько дней до триумфа тбилисцев в Москве завершился 40-й розыгрыш Кубка СССР, юбилейный. Им сегодня и займемся.

Униженный и оскорбленный

В описываемые годы советская сборная и клубы активно участвовали в крупнейших международных турнирах, коим в стране придавался политический окрас. Для серьезной подготовки и участия в них требовалось немало времени. Искусственно создавали окна в календаре, корежили его, переносили матчи, приостанавливали, а то и вовсе останавливали чемпионат. А тут еще и Кубок требовал к себе внимания. Вписать его в рамки перегруженного сезона было все труднее. С некоторых пор стал он в тягость, и, чтобы не путался под ногами, вынесли его за скобки: матчи начальной стадии назначали на раннюю весну, предсезонную подготовительную страду.

С 1979 года навязали участникам комбинированную формулу: на первом этапе соревновались по принятой в чемпионатах системе — каждый с каждым, где проигрыш, случалось, и два (смотрите таблицы) из турнира не выбивали. Реформаторы снизили статус Кубка, его первозданную прелесть. Самостоятельный, самодостаточный, бескомпромиссный, превратился он в турнир вспомогательный, прикладной, основная его задача (по замыслу начальства) — подготовить команды к главному соревнованию, чемпионату СССР.

А в 1981 году запустили Кубок необычайно рано: первые матчи состоялись 17 февраля, в самый разгар зимнего тренировочного сбора, когда футболисты из залов перебрались на волю. Из 46 участников сформировали восемь групп. В шести — по шесть команд, в двух — по пять, поскольку «Спартак» и тбилисцев, пробившихся в весеннюю еврокубковую стадию, от зонального этапа освободили. По два победителя из шести групп получали допуск в восьмую часть финала, из усеченных — по одной. Так организаторы убили двух зайцев: соревнование провели, галочку поставили и позволили клубам в боевых условиях готовиться к первенству.

Тренеры, не имевшие сколь-нибудь серьезных шансов выиграть турнир, делали то, что обычно, — занимались тренировочной работой согласно составленным загодя планам. Намерений своих не скрывали, говорили о них прямым текстом. Из множества примеров, дабы не быть голословным, приведу два. И. Золотухин («Спартак», Кострома): «Для нас нынешнее соревнование — прежде всего игровая практика. Матчи на Кубок мы включили в этап нашей подготовки к сезону. Этот этап мы посвящаем отработке чисто футбольных приемов, оттачиванию техники. И, конечно, встречи с сильными соперниками нам в этом плане оказывают неоценимую помощь». Сказанное подтвердил делом. После неожиданной победы в первом туре над фаворитом группы, «Араратом», на его поле мыслей о выходе в следующий этап у тренера не возникло, и во втором матче, с московским «Торпедо», он заменил четырех основных игроков дублерами, проверил их в деле. В итоге спартаковцы проиграли матч, как и три оставшихся, и опустились на последнее место. Однако Золотухин остался доволен, второй этап предсезонного сбора посчитал плодотворным: молодежь проверил, связи командные наиграл...

Ю. Забродин («Кузбасс», Кемерово): «Кубковые игры становятся полезнейшим разгоном при подготовке к чемпионату». В этом откровенно признались и «реформаторы». В колонке «Результат пишем, сезон в уме» («Футбол-Хоккей» № 9) не пожелавший назвать себя автор озвучил мнение на сей счет начальства: «Особенность февральско-мартовских соревнований еще и в том, а может быть, прежде всего в том, что, хотя результаты игр и заносятся в таблицы, в уме у тренеров и футболистов не эти результаты на первом плане, а сезон в целом. От того, как поработаешь зимой и ранней весной, зависят итоги целого года — этот закон незыблем в футболе. Потому и не найти среди 46 команд — участниц кубковых зональных турниров ни одной, которая бы согласилась принести в жертву сегодняшнему турнирному достижению весь предстоящий сезон...

Полагаем, что теперь читателям будет абсолютно ясно, почему наши специальные корреспонденты сосредоточивают внимание на той учебно-тренировочной работе, которая проводится в командах непосредственно во время турниров. А все потому, повторим, что результаты сегодняшнего дня не должны помешать результатам будущим. Да что там помешать: их главная задача — помочь предстоящему сезону».

Высказывание сколь откровенное, столь же циничное: кубковый турнир публично унизили и оскорбили. Что же до несерьезного отношения к Кубку всех

46 тренеров, начальники слукавили (не позволил себе назвать вещи своими именами). Не все были готовы принести Кубок в жертву чемпионату. Многие тренеры, преимущественно высшей лиги, считали успех в этом турнире не только престижным, но и полезным, поскольку получали возможность «прорубить окно» в Европу. Не потому ли тренер «Торпедо» Валентин Иванов (его команде не удалось преодолеть групповой барьер) был искренне огорчен и попытался объяснить причину неудачи: «На нашей подготовке кубковый турнир сказался отрицательно. Дело в том, что до сих пор команда занималась лишь общей силовой работой, футболисты бегали кроссы на длинные дистанции. К скоростной работе мы приступить практически не успели. И сразу пришлось выступать в официальных матчах, в которых мы, естественно, не смогли показать хорошей игры».

Похожие проблемы решали и другие его коллеги. Кому-то пришлось ломать привычные тренировочные планы, кто-то искал компромиссные решения.

И о погоде

Популярнейшая в нашем повествовании тема. На протяжении десятков лет журналисты ярко, красочно живописали нечеловеческие условия, не совместимые с игрой в футбол, в коих ведущие советские клубы готовились на весенних сборах к сезону, а ваш покорный слуга, не щадя нервов и здоровья впечатлительных читателей, не без злорадства смаковал репортажи с места событий. Взахлеб писали журналисты о капризах взбалмошной весны, уродливых, дефективных площадках (полями назвать их не решусь), отсутствии необходимого инвентаря, нормального быта и т. д. Мало что (за небольшим исключением) на протяжении многих лет менялось, а теперь в этом кошмаре вынудили не только тренироваться, но и участвовать в официальном турнире союзного значения. Природа вела себя как обычно, естественно. Участникам закарпатской группы (в их числе чемпиону, киевскому «Динамо») трепку устроила знатную.

Ужгород, Мукачево и Виноградово заботливо укутало снежным покрывалом, а ударивший мороз превратил поля в каток. Этим обстоятельством и объяснили малокровную победу чемпиона над гродненским «Химиком» (единственный гол на последней минуте забил Блохин) и нулевую, вслед за ней, ничью с «Прикарпатьем» из Ивано-Франковска.

Валерий Лобановский не позволил себе списывать скромные результаты с соперниками более «легкой весовой категории» на счет погоды (что делали многие его коллеги), а винил ребят своих: «Что ж, играть и тренироваться на таких полях действительно тяжело. Но возникшие трудности должны заставить приспосабливаться к любым условиям. Ведь и на старте чемпионата, и на финише не исключено, что они окажутся такими же. Вот почему, несмотря ни на что, я не снимаю с игроков ответственности за допущенные ошибки. Ну, а подобная обстановка способствует закалке характера. Жаль, что погода подвела, и многое из уже найденного в игре придется восстанавливать чуть позднее», — сказал после матча.

Обещание тренера хлопцы выполнили, как только закарпатская погода сменила гнев на милость. На сухих, более приемлемых для игры полях чемпион одолел трех более сильных соперников, легко решил задачу и опередил ближайшего конкурента на три очка.

То дождь, то снег

В такую погоду бодались и в некоторых других регионах, даже в самых благополучных среднеазиатских. Зима в Средней Азии, обычно толерантная, теплая, вдруг закапризничала. За два дня до игры с «Пахтакором» футболисты «Памира» тренировались на своей загородной базе на снегу. Следующий день выдался солнечным, теплым. А в день матча резко похолодало, обильный дождь превратил поле в месиво. «Вот в таких условиях тренируются и играют команды душанбинской зоны», — рассказывал читателям футбольно-хоккейного еженедельника В. Асаулов. Похожие весточки поступали с черноморского и крымского побережий.

В Симферополе погода долго крепилась, а под конец не сдержалась, прорвало: «Сильный ливень, прошедший в ночь перед играми, сделал условия для игры крайне тяжелыми», — информировал общественность 7 марта корреспондент «Советского спорта» Г. Немировский.

О черноморских базах рассказать ничего нового, дабы не повторяться, не могу: о погодных аномалиях на побережье самого синего в мире Черного моря мы говорили постоянно. Сказал и осекся. С какого перепугу естественное поведение последнего зимнего месяца, с ожесточением сопротивлявшегося наступлению весны, считают аномальным? Вообще-то это естественная реакция на «агрессию» (тоже вполне нормальную, объяснимую) «конкурента». Не случайно ведь западные славяне, к примеру поляки, как и восточные, близкие наши родственники, украинцы и белорусы, именуют последний зимний месяц лютым. Пора бы привыкнуть к тому, что зима — пора снежная, морозная, с гололедом, вьюгами и прочими прибамбасами. Лето, как правило, теплое, солнечное, бывает и жарким. Осень, особенно поздняя, — хмурая, ненастная, дождливая. Я бы не поведение природы осуждал, вполне нормальное и привычное. Раз уж употребил слово «аномальный», подходит оно больше к руководителям нашего футбола, вынудившим проводить кубковые матчи в середине февраля и в первой половине марта, зная об их суровом и непредсказуемом нраве.

Нашлись в палитре и светлые тона

Чуть разбавил ими мрачный пейзаж армянский корреспондент союзной спортивной газеты С. Арутюнян: «В трех городах, Ереване, Арташате и Октемберяне, в борьбу за Кубок страны вступили шесть команд. Все они выступают на отличных для этого года полях» («Советский спорт» от 22 февраля). Погода в это проблемное время года вела себя здесь вполне пристойно, солнышком особо не баловала, но и поля сухими сохранила. К сказанному Арутюняном добавил светлых красок человек нейтральный, К. Сергеев (псевдоним известного журналиста Олега Сергеевича Кучеренко): «Вечером после каждого игрового дня тренеры всех команд и судьи... собираются в кабинете начальника отдела футбола Спорткомитета Армении Л. Захарова для разбора взаимных претензий. Но претензий ни у кого нет. Ни к судьям, ни к соперникам...

Хозяева создали гостям все условия для занятий и отдыха — футболисты живут в лучших гостиницах города «Ани» и «Эребуни», за каждой командой закреплен стадион для тренировок, выделено удобное время, поля в неплохом для нынешней поры состоянии, погода стоит «футбольная» — прохладно и сухо. Что же желать тренерам!» («Футбол-Хоккей» от 1 марта)

Пример не единичный. В Таджикистане, Душанбе, Курган-Тюбе и Нуреке, спортивное и городское начальство тоже окружило гостей заботой и вниманием. Каждой команде предоставили хорошего качества поля, обустроили быт, в распоряжении футболистов бассейн, парильня, массажный кабинет, отдых на загородной даче...

Идиллия

Это я о двух столицах, Москве и Ленинграде. Здесь 12 участников загнали в закрытые помещения, а они были этому рады: крыша уберегла их от непогоды, морозов и осадков. В Белокаменной на искусственном газоне проводили официальные матчи первенства и Кубка и прежде — в тесном, рассчитанном на пять тысяч зрителей зале ЛФК ЦСКА. В 1981-м уже на групповом этапе командам предоставили просторный спортивный комплекс «Олимпийский», довольно вместительный — на 35 тысяч посадочных мест.

Гости столицы в восторге. Открывали турнир вильнюсский «Жальгирис» и киевский СКА. Тренеры обеих команд охотно делились впечатлениями об «Олимпийском». Беньяминас Зелькявичюс («Жальгирис): «Это великолепное сооружение. На поле выходишь, как на праздник. Хоть и лед под искусственным ковром, играть не холодно, наоборот, он приятно охлаждает». Владимир Мунтян (СКА), в недавнем прошлом футболист киевского «Динамо» и сборной СССР, технарь, умница, дебютировал в роли тренера: «Единственное могу сказать: очень жалею, что закончил уже играть в футбол и мне не придется сыграть на таком прекрасном стадионе. Мы в свое время о такой арене и мечтать не могли».

Первый гол на новом стадионе (ныне назвали бы его историческим) забил в начале второго тайма прибалт Дирмейкис. После чего разыгравшихся литовцев остановить было невозможно, армейцы крупно проиграли — 1:4. А хозяйничали в своем комплексе, простите за тавтологию, хозяева — «Динамо» и ЦСКА. Спор за первое место в группе решили они в последнем туре. Армейцы, хоть и уступили (0:2), в восьмую часть финала вышли.

В аналогичных условиях находились и участники ленинградской группы, защищенные от каверз неустойчивой ленинградской погоды, да еще в лютую зимнюю пору, столь же прекрасным спортивно-концертным комплексом, правда, менее вместительном, нежели его московский собрат, — был способен принять 25 тысяч посетителей. Здесь хозяева, в отличие от москвичей, вплоть до последнего тура находились в подвешенном состоянии. Смоленская «Искра», победив киевских армейцев, обеспечила себе выход из группы. С какого места? Ответ был получен после матча конкурентов — «Зенита» (его устраивала и ничья) и «Нефтчи», настроенного на победу. Бакинцы и вели в счете (2:0, 3:2), только за 13 минут до конца форвард «Зенита» Владимир Казаченок забил свой второй гол в матче и седьмой в турнире — 3:3.

Он стал лучшим бомбардиром Кубка-81 (причем все мячи, случай редчайший, забил с пенальти!), а «Зенит» с 18 голами — самой результативной командой.

Слышу раздраженные возгласы читателей: «Вы все о погоде да о полях. Когда о футболе расскажете?» Упрек справедливый, принимаю. А в оправдание свое скажу: футбола как такового было мало. Пожалуй, ни один из 110 матчей, сыгранных на предварительном этапе, не заслужил подробного описания. Команды, как уже говорил, решали разные задачи, не всех интересовал спортивный результат. К тому же еще сырые, в стадии подготовки, да еще в лютую зимнюю пору не способны были потрафить изысканным вкусам эстетов. Что же до спортивных показателей, вы можете с ними ознакомиться сей же момент, не сходя с места.

Немного статистики

Нагружать вас цифирью не стану, с теми, что на поверхности, ознакомлю.

В 110 матчах зонального этапа забито 263 мяча, в среднем по 2,4 гола за игру. Для нашего футбола весьма недурно. К примеру, в союзных чемпионатах этот коэффициент за последние 19 лет (с 1963 г.) превзошли лишь в 1979-м, в год чемпионства «Спартака».

В лидерах — ленинградская зона, наколотившая 50 мячей (в среднем по 3,3 мяча за игру), московская — поменьше, но тоже неплохо: 44 (2,9). Не потому ли, что, защищенные от зимней стужи, со всеми вытекающими последствиями, играли на ровном, хоть и специфическом, искусственном газоне?

О рекордах. «Зенит» вне конкуренции: 18 забитых мячей, самая крупная победа (8:1 над кутаисцами) и самый крупный с его участием счет, девять забитых мячей в упомянутом только что матче. В личной номинации, напомню, лучший бомбардир нападающий ленинградцев Казаченок с семью голами (по шесть на счету «зенитчика» Юрия Герасимова и его тезки из ЦСКА Юрия Чеснокова). Все достижения «Зенита», командные и индивидуальные, остались до конца турнира непревзойденными.

Задачу на предварительном этапе решило большинство клубов высшей лиги, среди них вернувшийся туда «Днепр» и дебютант — симферопольская «Таврия» (к ним в 1/8 финала присоединились освобожденные от отбора «Спартак» и тбилисцы). За чертой остались «Торпедо», «Нефтчи», «Пахтакор» и «Таврия». Их место заняли «первоклашки» — харьковский «Металлист», столичный «Локомотив», «Памир» из Душанбе и смоленская «Искра». Обещание особо не сорить цифрами, мне кажется, выполнил, вовремя остановился и со спокойной совестью приступаю к следующему этапу, самому ответственному, полностью отвечающему природе Кубка, игре изо всех сил, без права на ошибку, до первой крови: проиграл — вылетай. Или ты меня, или я тебя. Ничего личного.

1/8 финала

Разбитые на восемь пар претенденты взялись за дело. Шесть, названные при жеребьевке первыми, играли дома. Два номинальных хозяина принимали соперников на нейтральных полях: минчане в Ленинграде не без труда одолели «Памир» (1:0), а киевляне легко и непринужденно обыграли в Ужгороде «Кайрат» — 3:0. В 15 встречах заключительного этапа, включая финал, матчи проходили, как и положено кубковым, с большим упорством, чаще с преимуществом в один гол, шесть раз назначалось дополнительное время, и трижды побеждали выжившие в 11-метровой перестрелке.

На этом фоне крупная киевская победа выглядела сиротливо. Этот счет повторится только раз — в четвертьфинале. Ему уделим пристальное внимание. Не сегодня. Мне бы успеть, хотя бы коротенько, обозреть еще не упомянутые матчи. Начну с того, что двух «выскочек» из низшей лиги старшие товарищи от Кубка отлучили: ростовский СКА у себя дома указал на дверь «Искре» — 3:1, о проигрыше «Памира» минчанам сказать успел. В междоусобной борьбе «первоклашек» «Локомотив» на «Олимпийском» пал от рук (скорее от ног) харьковского «Металлиста»: 2:2 в основное и дополнительное время и 0:3 — в серии пенальти. Из хозяев, кроме «Локомотива», приказал долго жить рекордсмен — «Зенит». Не выдержал конкуренции с московским «Динамо» — 0:2.

«Черноморец» в Одессе убрал с дороги ЦСКА — 1:0. Единственная, пожалуй, неожиданность случилась в Ереване, где «Арарат» в сверхурочные полчаса забил победный гол тбилисцам — 2:1. Впрочем, в этом принципиальном, зрелищном закавказском дерби победа любой из команд (чаще тбилисской), особенно в родных стенах, воспринималась нормально, и к неожиданности, тем более к сенсации, ее не относили. Тбилисцы сыграли не в свою силу, их мысли были связаны с предстоящим матчем Кубка кубков.

«Спартак» тоже готовился к ответной встрече с «Реалом» в Мадриде и настроиться на игру с «Шахтером», крепким кубковым бойцом, не раз владевшим хрустальным призом, кстати, обладателем Кубка-80, не сумел. По крайней мере в первом тайме, проходившем с некоторым преимуществом «угледобытчиков». После перерыва, подгоняемые многотысячными трибунами «Олимпийского» с преобладанием болельщиков красно-белых, хозяева оживились, атаковали чаще, острее и гол победный блестяще сыгравшему вратарю Виктору Чанову забили.

Сделал это дебютант Сергей Швецов, приглашенный из «Зенита». Получив передачу от Эдгара Гесса в районе 11-метровой отметки, он, не встретив сопротивления, спокойно принял мяч на грудь, развернулся и сильно пробил в угол. Вратарь невиновен, к тому же играл с травмой и покинуть поле не мог, потому как лимит замен тренер исчерпал. А защитники Горбунов и Варнавский товарищу не помогли: вместе со зрителями с интересом наблюдали за действиями Швецова, но, в отличие от зрителей, форварду не аплодировали.

«Шахтер» досрочно простился с хрустальным призом, а «Спартак» еще на шаг к нему приблизился.

Кубковую эпопею 1981 года (оставшиеся семь игр) продолжу и уж наверняка завершу в следующий раз.