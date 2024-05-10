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Эмери: «Астон Вилла» упустила свою возможность еще в первой игре с «Олимпиакосом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (0:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Олимпиакос» заслуженно победил и вышел в финал. Они были лучше в обоих матчах. Мы упустили свою возможность еще в первой игре. Здесь нам пришлось выправлять положение. Нам удалось снизить активность «Олимпиакоса» и свести к минимуму количество их моментов, но им все равно удалось забить», — цитирует пресс-служба УЕФА Эмери.

Греческая команда победила по сумме двух встреч и вышла в финал Лиги Европы, где встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040514--olympiacos-vs-aston-villa/
Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
Унаи Эмери
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