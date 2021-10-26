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Статьи   //    Футбол

Свая Эдик, рязанский гриб БоРя и адский майонез. Самые нелепые талисманы российского спорта

Валентин Серегин
Валентин Серегин
Бильд-редактор
Сегодня, 07:05
Жека, Эдик и Боря могли бы стать лучшими друзьями. Талисман «Сатурна». Фото Александр Вильф, - Рекламная акция автосалона на матче «Сатурна». Фото Александр Вильф, - Танец уральского шмеля и Майонеза. Шмель Жека в окружении красивых девушек. Фото ХК «Липецк» Шмель Жека в окружении красивых девушек. Фото ХК «Липецк» Корюшка и Лосилий. Фото ФК «Тосно» Талисман «Крыльев Советов». Фото Алексей Иванов, - Гриб Боря передает привет. Зомо. Фото Instagram Зомо. Фото Instagram
Жека, Эдик и Боря могли бы стать лучшими друзьями.
Смешные или страшные? Решать вам.

Стадион «Калининград» захотел талисмана, как у спортивных клубов и придумал Эдика. Эдик — бетонная свая с пучком травы на голове. Все это — отсылка к 50 тысячам свай, на которых стоит стадион, ну и газону на поверхности.

В соцсетях креатив оценили неоднозначно и задались вопросом, с помощью чего у авторов родилась столь интересная фантазия. Зато «Балтике», играющей на стадионе, идея понравилась. Поэтому скоро Эдика с большой долей вероятности можно будет увидеть на футбольных матчах.

А какие еще странноватые талисманы появлялись в истории российского спорта?

«Сатурн»

Команда из Раменского, в начале нулевых игравшая в премьер-лиге, ожидаемо вдохновлялась для создания талисмана космической темой. Сначала это был мяч на ножках, замаскированный под планету Сатурн.

Талисман «Сатурна». Фото Александр Вильф, -
Талисман «Сатурна». Фото Александр Вильф, —

«Урал»

В 2016 году отдельным перфомансом запомнился «Урал». В перерыве матча с «Ростовом» замерзших и заскучавших зрителей вышел развлекать местный Шмель в компании со... спонсорскими талисманами в виде упаковок майонеза. Чуть позже на Youtube родилось знаменитое видео с подходящей звуковой дорожкой.

Танец уральского шмеля и Майонеза.
Танец уральского шмеля и Майонеза.

«Липецк»

В 2014 году хоккейный клуб «Липецк» обзавелся, возможно, самым пацанским маскотом в истории. В голосовании на сайте болельщики выбрали шмеля Жеку. Своим ужасающим выражением лица он покорил не только липецких болельщиков, но и весь спортивный Рунет.

Шмель Жека в окружении красивых девушек. Фото ХК «Липецк»
Шмель Жека в окружении красивых девушек. Фото ХК «Липецк»
Шмель Жека в окружении красивых девушек. Фото ХК «Липецк»
Шмель Жека в окружении красивых девушек. Фото ХК «Липецк»

«Тосно»

У ныне почившего «Тосно» было сразу два талисмана — Лось и Корюшка. И если к рогатому вопросов нет, то рыба в качестве маскота футбольного, а не ватерпольного клуба, вызывает вопросы. Окей, корюшка является одним из символов города, но при чем тут футбол? Зато ее губам позавидует множество начинающих инста-див.

Корюшка и Лосилий. Фото ФК «Тосно»
Корюшка и Лосилий. Фото ФК «Тосно»

«Крылья Советов»

А так когда-то выглядел талисман самарской команды. Кого он олицетворяет — большой вопрос. Судя по формам, это вряд ли может быть футболист. Получается, что, вероятнее всего, так выглядит среднестатистический болельщик Самары.

Талисман «Крыльев Советов». Фото Алексей Иванов, -
Талисман «Крыльев Советов». Фото Алексей Иванов, —

«Рязань»

Еще один случай из мира хоккея, который доказывает, что устраивать голосование среди болельщиков — дело забавное, но результат может быть непредсказуемым. Так болельщики «Рязани» решили, что талисманом их клуба будет Гриб. И не просто гриб, а Гриб БоРя (что расшифровывается как «Болельщик Рязани»). А почему бы и да?

Гриб Боря передает привет.
Гриб Боря передает привет.

«Краснодар»

Да, официальным талисманом краснодарской команды выступает ожидаемый бык, но у него также есть неофициальный аналог. Им является камерунец, а ныне узнаваемый краснодарец Зомо, который всегда присутствует на матчах команды. Его отличительные черты — максимально яркие макияж и одеяния.

Зомо. Фото Instagram
Зомо. Фото Instagram
Зомо. Фото Instagram
Зомо. Фото Instagram

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