Десять лет спустя

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть седьмая.

Подозревающих меня в плагиате разочарую: заголовок просто совпал с произведением Дюма-отца. Смысл его станет понятен дочитавшим главу до конца.

Прерванный в прошлый раз рассказ о кубковом турнире продолжу с твердым намерением завершить его сегодня.

Четвертьфиналы

По мере приближения к цели обострилось, ожесточилось соперничество конкурентов. В трех встречах из четырех не хватило положенных 90 минут, в одной — и дополнительных 30. Забив гол в добавленное время минскому «Динамо», харьковский «Металлист», единственный из «первоклашек», забронировал себе место в полуфинале — 1:0.

Ростовский СКА, и он вторую подряд игру проводил дома, выбил из турнира «Арарат» в сверхлимитные полчаса: гол на 104-й минуте забил Гамула. В споре московского «Динамо» с «Черноморцем» и двух часов не хватило — 1:1. Ленинградский арбитр Алексей Поликанов предложил командам посостязаться в умении бить пенальти. Одесситы сплоховали, лишь дважды попали в цель. Динамовцы, как и положено работникам внутренних органов, продемонстрировали отличную стрелковую подготовку и выбили четыре из четырех, необходимость в пятом выстреле отпала — 4:2.

В прошлый раз, повествуя о крупной победе киевлян над «Кайратом» (3:0), анонсировал еще один такого же масштаба результат, не характерный для жестких поединков с выбыванием. Случился он опять же в матче киевлян.

«Ф изики » и «Л ирики »

Догадливые читатели поняли — речь о противоборстве двух лучших коллективов минувшего сезона, серебряного «Спартака» с золотой киевской дружиной. Афишу ярче, краше, привлекательнее не придумаешь. Сопоставима она разве что с поединками столичных «Спартака» и «Динамо в 1930-е и в середине 1950-х годов и того же «Динамо» с ЦДКА в первые послевоенные годы. Интерес к этой паре вызван не только спортивным результатом, но и творческим спором двух тренеров-антиподов — прагматика («физика») Валерия Лобановского, тактика и стратега, умеющего считать очки, необходимые для конечного результата, и знающего, как их приобретать в условиях домашних и выездных. В гостях, нередко в ущерб зрелищности, избирал он оборонительные варианты, даже во встречах с соперниками, значительно киевлянам уступающими по всем компонентам игры. Способов для достижения искомого результата знал он немало.

«Лирик» Константин Бесков предпочитал футбол зрелищный, атакующий, комбинационный, игровой, со «стенками», забеганиями и прочими «архитектурными излишествами», что категорически исключал из «рациона» своих хлопцев оппонент Константина Ивановича. Спартаковский раскрепощенный, импровизационный футбол, порой стихийный, анархичный, публике нравился. Если в принципиальных дискуссиях с оппонентом с глазу на глаз Бесков чаще выходил победителем, то по числу добытого золота Лобановскому в 1980-е годы он уступал.

Чемпион прибыл в Москву в приподнятом настроении и с солидным багажом: в шести предыдущих кубковых встречах в пяти победил при одной ничьей и превосходной разности мячей: 12-1. Преимущество «Спартака» — в горячей поддержке трибун «Олимпийского», на коих разместилось 35 тысяч зрителей. Полная чаша. Правда, в отличие от соперника, спартаковцы пребывали не в лучшем физическом и эмоциональном состоянии. Киевляне прилетели в Москву из Симферополя, где, победив «Шахтер», овладели Кубком сезона. В столице в ожидании хозяев успели провести несколько тренировок.

«Спартак» задерживался. Мартовский график выдался напряженным. После нескольких спаррингов в Грузии с местными командами принял в Тбилиси мадридский «Реал». Сразу после игры вернулся домой, чтобы сыграть на Кубок с «Шахтером». Отсюда упорхнул в испанскую столицу для ответной встречи с «Реалом». Удрученный проигрышем, вернулся в Москву за 24 часа до назначенной встречи с чемпионом. Потому и прочили победу более свежим, не обремененным негативными эмоциями динамовцам, да что там скрывать, и более сильным по составу.

А «Спартак» взял да и посрамил скептиков. Импульсивный, подвергнутый сиюминутным настроениям, способный победить кого угодно и кому угодно проиграть. В тот день, несмотря на описанные только что проблемы, был он в ударе, провел матч на высоком эмоциональном подъеме и продемонстрировал лучшие свои качества. «Лирики» импровизировали, «стихотворные строки» лились из-под пера их складно, эффектно и столь же эффективно. Не ожидая такой прыти от спартаковцев, гости стушевались и выглядели на их фоне, мягко говоря, неубедительно. Весомых козырей, чтобы противостоять разыгравшимся конкурентам, в колоде не оказалось.

На хозяев снизошло вдохновение, атаковали всем скопом. Нападающих поддерживали игроки всех подразделений. В середине тайма очередной рейд на киевскую территорию завершился успешно. Романцев, увидев раскрывшихся веером партнеров, предпочел Черенкова. Федор мастерски распорядился подарком капитана и из трудного положения вогнал мяч в сетку. Вскоре уже сам Черенков ассистировал Сидорову — 2:0. А незадолго до конца тайма классическая спартаковская «стенка» Гаврилов — Сидоров завершилась третьим голом.

Киевляне воротам хозяев практически не угрожали, тройка нападающих, оставшаяся без поддержки товарищей, бездействовала. Обычно агрессивный Блохин не был заметен, и после перерыва Лобановский его заменил, а чуть позже снял с игры и Хапсалиса. Не помогло. Играли гости невпопад, нестройно, как музыканты из крыловской басни. А «Спартак», удовлетворенный добротно выполненной работой, был уже не столь настойчив, умерил аппетит, может, и подустал — 3:0.

Что случилось с чемпионом? Объяснить причину столь крупного проигрыша не смог и Валерий Винокуров, обозревавший четвертьфинальные матчи в «Футболе-Хоккее» (№ 13). Ответ был получен после игры кем-то из киевских игроков: «Они так нас запутали, так раскрутили, что не знали мы, куда бежать», — признался он корреспонденту украинской «Спортивной газеты» (от 24 марта).

В тот же день еще несколько местных СМИ, пытаясь объяснить причину случившегося, высказали свои соображения. Приведу небольшие выдержки из двух популярных в Киеве изданий. Каневский («Рабочая газета»), посетовав на синтетическое поле, более для хозяев привычное, и нечеткое судейство вильнюсского арбитра Ромуальдаса Юшки, отметил невнятную игру нападающих «Динамо». «Атаки готовились удручающе медленно и просто, им непременно предшествовали набившие оскомину поперечные передачи, отыгрыши мяча назад», — возмущался журналист, словно впервые наблюдал за подобной «моделью» игры киевлян в выездных матчах. А москвичей похвалил: «Скажем прямо, победа спартаковцев была вполне закономерной, они действовали в нападении более интересно и изобретательно, нежели киевляне и, увы, гораздо быстрей и расторопней».

В. Выхованец («Комсомольское знамя») тоже комплиментарно отозвался об игре «Спартака», который (цитирую): «переиграл чемпиона, причем начисто... Спартаковцы выглядели свежее и активнее, особенно в атаке, особенно в непосредственной близости от ворот... Когда «Спартак» прибавлял скорость, защита давала перебои, а когда Черенков и Сидоров забивали голы, защитники выступали в роли статистов».

Спартаковцы в два приема выбили из турнира сначала обладателя Кубка, «Шахтер», вслед за ним и чемпиона. Таким образом, в полуфинале образовались пары, сулившие, на взгляд большинства специалистов, московский финал. Оставалась самая малость, выполнить формальности: динамовцам расправиться с ростовчанами, а «Спартаку» — с «Металлистом». «Заклятые друзья», так часто их называли, сыграли в чемпионатах не один десяток матчей, а в кубковом финале довелось им встретиться лишь раз, в 1950-м, когда красно-белые, по статусу, положению в чемпионате и объективно уступавшие в классе бело-голубым, все же крупно их обыграли — 3:0. Ныне ситуация изменилась, «Спартак» во всех отношениях был выше и сильнее. Не срослось, не довелось им встретиться. Не по вине «Спартака».

Три встречи (полуфиналы и финал) из 122 сыгранных состоялись в предсезонку в темпе блиц, как и планировали функционеры. Оставшиеся три, о них собираюсь рассказать, — в период соревновательный, то есть в ходе начавшегося чемпионата. Начальники довольны, от Кубка избавились оперативно, без ущерба для главных соревнований, домашнего и международных.

«Д инамо » — СКА

На рандеву в Москве команды прибыли из разных городов и в разном настроении: динамовцы из Минска, где обыграли в календарном матче одноклубников (2:0), армейцы, получив трепку от «Кубани» (0:4) — из Краснодара. К серьезной психологической травме добавились проблемы бытовые: рейс в Москву задержали на несколько часов, и гости не сумели провести предыгровую тренировку. Судя по тому, как складывался матч, ростовчане с трудностями справились, были заряжены на победу и на первых минутах организовали несколько острых атак, каждая из которых таила в себе реальную угрозу. Одну, затеянную на фланге Кузнецовым, партнеры довели до ума. Нацеленный пас хавбека нашел в штрафной площади Андреева. Бить он не стал и переадресовал мяч Гамуле. Обычно наши футболисты, прежде чем пробить по цели, подправляли мяч под ударную ногу, искали более удобную позицию и выполняли какие-то ритуальные действия. На это рассчитывал и динамовский страж Пильгуй. А Гамула возьми да пробей, с хода, без подготовки. Такой прыти от него вратарь, прекрасно проведший весь матч, не ожидал, среагировал поздно и увидел мяч уже в сетке. Шла восьмая минута.

Ситуация вынудила хозяев изобразить активность. Изобразили: овладели мячом и инициативой, но реальной пользы не извлекли. Забить могли однажды, когда Газзаев, лучший среди динамовцев, пробил головой. Мяч приняла штанга и отбросила в сторону. После перерыва Газзаев, подчиняясь установке тренера, отошел в глубь поля, чему искренне удивились журналисты. С беззубой атакой хозяев ростовская оборона легко справлялась и активнее стала помогать форвардам. Если счет не изменился, в этом большая заслуга Пильгуя и сбитый прицел бомбардира Андреева — 1:0. Армейцы, разрушив планы по организации заключительного московского поединка, в третий раз оказались в шаге от хрустального приза. Две первые попытки оказались бесплодными.

Ростов ликовал, встречу своим парням устроил знатную. От журналистов отбоя не было. Отвечая на вопрос: «Кто был лучшим игроком матча?» — капитан команды Гусев перечислил всех, не забыл и вышедших на поле запасных. Большую нагрузку выдержал герой встречи Гамула. Он мужественно отбивался от наседавших на него репортеров. По их просьбе победный гол описал подробно и не без удовольствия: «Когда Саша Заваров открылся на фланге, я ускользнул от опекуна и рванулся на свободное место. Вижу, мяч у Андреева. Кричу: «Сережа!» Мгновенно оценил ситуацию и отдал мне мягкий пас на ход. Бью и не верю своему счастью: мяч в сетке... Забью ли гол в финале? Вообще-то я еще ни разу не играл в Лужниках, но... попробую».

«М еталлист » — «С партак »

Преодолев два серьезных препятствия, «Спартак» отправился в Харьков, уверенный, как многие его поклонники и специалисты, в успехе. Ажиотаж в Харькове запредельный. Желающих попасть на игру раза в четыре больше, нежели могли принять 37-тысячные трибуны стадиона «Металлист». Гости вышли на игру без четырех футболистов основы — Романцева, Морозова, Сидорова и Родионова. Заменившие их дебютанты — Аргудяев, Сафроненко и братья Мачаидзе — в спартаковскую игру не вписались и развитие атак замедляли.

До середины первого тайма хозяева тушевались перед именитым соперником. Почувствовав, что не так страшен черт, набрались нахальства, стали оказывать на него серьезное давление и вынудили Дасаева поработать. Его визави Сивуха вместе со зрителями с интересом смотрел футбол и в ход игры не вмешивался. Если и есть в последней фразе преувеличение, то небольшое.

Произведенные Бесковым замены мало что изменили, территориальное преимущество, пусть небольшое, все еще оставалось за хозяевами и во втором тайме, и в дополнительные полчаса — 0:0. В боксе победу по очкам единогласно присудили бы «Металлисту». А в этой игре свое превосходство пришлось доказывать в серии пенальти. В этом упражнении москвичи оказался удачливее — 4:2. Дасаев отразил два пенальти.

«С партак » — СКА. С емейный финал

Как только образовалась пара финалистов, затрещали арифмометры бухгалтеров, застучали костяшки примитивных дедушкиных счетов. И ваш покорный слуга активно в процесс включился, цифр громадье из недр извлек большущее, сопоставимое с рекордом «угледобытчика» Алексея Стаханова. Не пугайтесь, буду милосерден, ограничу себя и вас информацией минимальной.

Финал выдался самый доселе ранний. Прежде финальные матчи проводились в два летних месяца (июль, август) и три осенних. Впервые сыграли весной, в светлый праздничный День Победы, 9 мая. А теперь, этого требуют законы жанра, о взаимоотношениях конкурентов. В чемпионатах преимущество «Спартака» заметное: +18 =8-5, 55-30. Познакомились в 1959-м в Ростове, победили москвичи — 3:1. Упомянул этот матч потому только, что первые голы забили люди именитые, заслуженные: спартаковец Никита Симонян и армеец Виктор Понедельник.

Что же до кубковых поединков, здесь не все просто. Этот бескомпромиссный турнир авторитетов не признавал. Сначала схлестнулись в Ростове в четвертьфинале Кубка-1961. Первая игра — 2:2, в повторной победили хозяева — 2:0. Десять лет спустя, в 1971-м, судьба свела их уже в финале, в Москве, где сняли под копирку результат ростовского матча. На следующий день красно-белые взяли реванш (1:0), заодно и Кубок прихватили. В девятый раз, на тот момент рекордный. И вот спустя еще десять лет третья встреча, и снова финальная (теперь-то вы поняли, что заголовок к главе имеет с произведением Дюма-отца лишь внешнее сходство).

Поклонники «Спартака» и (употреблю совковый штамп) «широкая спортивная общественность» не сомневались в победе своих любимцев, к тому же стала бы она юбилейной, десятой, в юбилейном же, сороковом, финале (если быть точным, их было больше — три раза победитель определялся в повторной встрече). Красиво бы получилось — два юбилея в одном, то есть в среднем каждый десятый финал оставался за «Спартаком». Да и какие могли быть сомнения, «Спартак» титулованный, медаленосный, более мастеровитый. Ростовчане должны быть счастливы оттого только, что будут причастны к созданию двух юбилейных рекордов. Но у кубковых турниров свои законы, и в каждом отдельном матче кто угодно способен обыграть кого угодно. Прошлые заслуги, рейтинг, уровень мастерства в расчет не принимаются.

Погрузившись в цифры, не отметил еще одну особенность нынешнего финала — оказался семейным. Тренеры состояли в родстве: Владимир Федотов, женившись на дочери Константина Бескова Любови Константиновне, автоматически стал зятем спартаковского наставника.

Однако огромный интерес, проявленный к матчу, объяснялся не этим обстоятельством. Подавляющее большинство посетителей Лужников болели за «Спартак». Но и ростовчане не остались без поддержки. Благодаря содействию ростовского бюро экскурсий и путешествий, несколько сот местных болельщиков доставили в столицу авиарейсами Ростов — Москва. Желали им успеха и москвичи, спартаковские недруги.

Д о игры

Соперники подошли к игре не в лучшем состоянии: гости в семи предыдущих матчах первенства ни разу не выиграли и ютились на 15-м месте, в шаге-очке от зоны вылета. Кроме турнирных, были у них серьезные кадровые проблемы. Приболел Кузнецов, футболист умный, организатор и вдохновитель ростовских атак. Игроки основы Яшин и Дектерев (недавно получил перелом ребра) вышли на поле с незалеченными травмами. Как и включившиеся в игру в ходе матча Гончаров и Воробьев.

И у хозяев не все тип-топ: располагались в турнирной таблице выше ростовчан, но две последние календарные встречи проиграли. Потеря в составе одна, но существенная: смотрел бой со стороны капитан Романцев.

И гра

«Спартак» ожидаемо с первых минут овладел мячом и территорией. Много атаковал, старался показать свою игру — комбинационную, головокружительную. Не всегда получалось, вернее, чаще не получалось. Как и у гостей. Ставка на выдвинутых вперед Заварова и Андреева не сработала, угрозу воротам Дасаева они не создали. Рисунок игры не менялся вплоть до 35-минуты, той самой, когда арбитр Мирослав Ступар, игнорируя споры ростовских игроков (им показалось, что кто-то из спартаковцев угодил в офсайд), решительно указал на белую точку. Повод вынести страшный приговор у судьи был. После того как Черенков тонким пасом вывел на беспроигрышную позицию Гаврилова, того сбил (явная подножка) герой двух предыдущих кубковых матчей Гамула.

Кому приводить приговор в исполнение? Такой вопрос не возникал, конечно же, «палачу» Мирзояну. Профессионал опытный, рубил повинные головы беспощадно: три из трех, будучи на службе в «Нефтчи», и девять из десяти в составе «Спартака». Лишь раз смилостивился над бывшим одноклубником, стражем бакинцев Крамаренко.

А тут вдруг без видимых на то причин занервничал, что не осталось без внимания редактора еженедельника Льва Филатова. Небольшая цитата из отчета Льва Ивановича в «Футболе-Хоккее» (№ 20): «Всем известно, что дело за Мирзояном, он среди спартаковцев признанный, многократно проверенный пенальтист. Но как же тяжело и трудно идет он в этот раз к светлой отметинке, как долго оглаживает и поворачивает мяч, как нерешительно разбегается, словно так и не пришел к выводу, в какую сторону и с какой силой бить?!»

Пробил как всегда, столь же сильно и в привычную сторону. Ссылаюсь на слова вратаря Радаева в послематчевом интервью корреспонденту «Советского спорта» (от 12 мая) Геннадию Ларчикову: «Я знал, в какой угол обычно бьет Мирзоян, поэтому не раздумывая бросился влево». Направление угадал, но мяча не коснулся. Летел он сильно, врезался в штангу и, от греха подальше, отскочил в сторону.

Роковая для «Спартака» 35-я минута изменила течение встречи. Ростовчане воодушевились, заиграли смелее. Игра пошла открытая, хотя небольшое преимущество хозяева сохраняли, со взаимными моментами. Правда, было их не так много. На первых минутах второго тайма отличную возможность упустили хозяева. Наконец удалась им фирменная комбинация. Молниеносно разыграли ее Гаврилов, Гесс и Черенков. Федор, узрев периферическим зрением выскочившего из засады Самохина, отдал ему мяч на ход. Самохин пробил сильно, но в ущерб точности — намного выше ворот. Через несколько минут запорол отличный шанс и Заваров. Приняв удобную передачу Гамулы, Дасаева пощадил.

Время шло, нули на электронном табло мирно посапывали. Проснулись минут за шесть до конца и адекватно среагировали на превосходно проведенную атаку Ростова. Защитник Андрющенко длинным, метров на тридцать, пасом нашел Воробьева. Тот сыграл с Андреевым в «стенку». Получив обратно мяч, в одно касание переадресовал его Заварову. Александр легко убрал с дороги двоих спартаковцев и доверил завершающий удар Андрееву. Прошлогодний голеадор (перед игрой вручил ему приз «Лучшему бомбардиру» спортивный обозреватель газеты «Труд» Юрий Ваньят) расчехлил, наконец, свое стрелковое оружие. Находясь в окружении спартаковцев, он технично обработал мяч, мгновенно освободился от не очень назойливой опеки и четко пробил в нижний угол — 1:0.

«Спартак» провел тотальную мобилизацию и бросил на штурм ростовской крепости все наличные силы. Защитник Мирзоян вышел на передовую и отменный шанс отыграть мяч упустил. Не судьба.

Победила команда, уступившая хозяевам по основным статистическим параметрам (2:17 по угловым, 13: 27 по нанесенным ударам и т. д.), кроме одного: забитый Андреевым гол перечеркнул все показатели, пусть и внушительные. Ростовчане, проявив особо ценимые кубковым соревнованием качества — полную самоотдачу, самоотверженность, неуступчивость, волю, — с третьей попытки овладели драгоценным хрустальным призом. Воистину — Бог троицу любит.

А тренер-дебютант Владимир Федотов, чей тренерский стаж исчислялся тремя с небольшим месяцами, бесстрашно пошел войной на многоопытного, титулованного тестя и победил его. Так завершился единственный в отечественном футболе семейный финал. Возможно, и в мировом.

«Спартак» — СКА — 0:1 (0:0)

Гол: Андреев, 84.

Нереализованный пенальти: Мирзоян, 35 (штанга).

«Спартак» (Москва): Дасаев (к), Сочнов, Мирзоян, Самохин, Морозов, Шавло, Гесс, Гаврилов, Черенков, Сидоров (Родионов, 65), Швецов (Калашников, 65).

СКА (Ростов-на-Дону): Радаев, Яшин, Андрющенко, Зуев, Курятников, Гусев (к), Романчук (Воробьев, 61), Дектерев (Гончаров, 68), Гамула, Заваров, Андреев.

Предупреждение: Дектерев.

Судьи: Ступар (Ивано-Франковск). Теметев (Ужгород), Бреев (Черновцы).

9 мая. Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 81 250 зрителей.

П осле игры

Гусев принял приз из рук гостившего в Москве президента ФИФА бразильца Жоао Авеланжа. Победители ритуальную часть выполнили добросовестно: тренера несколько раз подбросили вверх и, что важно, столько же раз поймали, круг почета вдоль четырех трибун совершили, в раздевалке наполненный до краев хрустальный сосуд осушили, интервью налево и направо раздавали... Гусев сказал ростовскому журналисту: «Когда я взял кубок в руки, то не почувствовал его физической тяжести. Но как же тяжел путь к нему, сколько моральных и физических сил потребовал он от всех нас». Среди поздравивших и Константин Бесков: «Слов нет, как тренер проигравшей команды я очень огорчен, но не могу не порадоваться за молодого тренера Володю Федотова и его команду. Они заслужили этот успех».

Где только не побывал за четыре десятка лет красавец-кубок: на берегах Невы и Днепра, Куры и Раздана, однажды во Львове перезимовал, чаще всего на родине, в Москве то есть, время проводил. Теперь предстояло знакомство с прекрасным городом Ростовом, на Дону расположенным. Не сразу. Из Москвы отвезли его армейцы в Ленинград, где 13 мая, проиграв «Зениту» (0:1), продлили безвыигрышную серию. На такую мелочь ростовчане внимания не обратили, и на следующий день тысячи болельщиков встречали в аэропорту своих парней. Транспаранты, аплодисменты, речи, объятия...

Через пять дней, 19 мая, 20 тысяч зрителей стадиона СКА стали свидетелями первой домашней победы армейцев — над московским «Динамо», которых не так давно обыграли в полуфинале. Как и в Москве, гол забил Гамула, опять ранний, на седьмой минуте. Итог — 2:1. После игры счастливые футболисты под рукоплескания трибун совершили с кубком круг почета.

С Кубком рассчитались. Теперь все внимание чемпионату.