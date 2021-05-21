Безнаказанное наказание

Летопись Акселя Вартаняна. 1981 год. Часть четвертая.

Чемпионат сегодня отправим в дальнюю дорогу. Обещаю. Но уже в начале пути случится договорняк, явный, бесстыдный. Столь раннее его появление взбудоражило общественность и вынудило автора, едва обозначившего ход турнира, вплотную заняться этим позорным явлением. Стало оно, к большому сожалению, обыденным, рядовым.

Новый председатель настроен решительно

Повод напомнить о существовании в нашем футболе договорных матчей подбрасывали сами участники чемпионата постоянно. Чаще — ближе к финишу. Пытались вывести жуликов на чистую воду журналисты. Не все — наиболее отважные, я бы сказал, отчаянные. Главное — совестливые, не желавшие при виде этих безобразий молчать. Одного из лучших, Аркадия Галинского, в начале

1970-х лишили работы. Функционеры под тяжестью неопровержимых фактов были вынуждены время от времени касаться больного для нашего футбола вопроса. Делали это, подводя итоги сезона, неохотно, с невнятными формулировками.

В 1981-м впервые, пожалуй, заговорили о договорняке не в ходе чемпионата, не ближе к концу, к осеннему обострению «болезни», а до. В конце января редакция газеты «Спортивная Москва» организовала встречу с читателями, на которую пригласила представителей московских команд. На заданный тренерам и игрокам вопрос: «Возможно ли решить проблему договорных матчей, наносящих колоссальный вред футболу, превращающих его из увлекательного зрелища в заранее отрепетированный спектакль?» — представители столичных клубов не ответили. Правда, хождение в стране договорных игр признали, сурово осудили, но сами, уверяли аудиторию, в махинациях не участвовали.

Вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй выразил надежду, что «московские клубы будут дорожить своей высокой честью и честью столицы, которую представляют». Начальник спартаковцев Николай Старостин заверил читателей газеты: «Спартак» никогда не вступал ни в какие сговоры и всегда был честен по отношению к футболу и зрителям. И я призываю в новом сезоне наказывать любителей добывать очки закулисным путем".

Я изучал этот вопрос на протяжении многих лет и могу утверждать: у Николая Петровича было больше оснований произносить эти слова. Что же до призыва наказывать жуликов, обращенного к тем, кто такую возможность имел, но на протяжении двух десятков лет ни разу ею не воспользовался, то и они перед началом сезона проявили решительность и пригрозили заговорщикам серьезными карами. Вплоть до высшей меры.

Перед открытием чемпионата на всех этажах футбольной пирамиды и в болельщицкой массе настроение радужное, бодрое, надежды оптимистичные. Вера в лучшее будущее советского футбола, в грядущие победы клубов и сборной на международных фронтах неистребима. И в 1981-м всего этого было в речах руководителей двух футбольных подразделений предостаточно. Однако несказанно удивило выступление официального лица, нехарактерное для столь торжественного случая. Обращаюсь к первоисточнику.

То бишь к Борису Топорнину, председателю Федерации футбола СССР, доктору юридических наук. Председательское кресло, освобожденное Борисом Федосовым, он занял в декабре 1980 года и восседал в нем долго, до конца десятилетия. Вступив в должность, был полон конструктивных идей, планов, связанных с качественным развитием отечественного футбола. В одном из первых публичных выступлений на страницах «Советской культуры» (его с небольшой натяжкой можем назвать тронной речью) в канун поднятия флага 44-го союзного первенства Топорнин затронул широкий спектр вопросов. О только что обозначенной проблеме высказался решительно. Для любителей закулисных игр слова его прозвучали угрожающе.

Еще одна комиссия?

Топорнин, в этом не может быть сомнений, человек осведомленный, в теме, посему был полон решимости (не исключаю — искренне) если не изжить зло, хотя бы уменьшить его масштабы: «Думаю, любителям легкой жизни, договорных, пассивных ничьих будет теперь жить значительно труднее» (но жить все-таки будут? — Прим. А.В.). Позволю себе процитировать в связи с этим один из пунктов Положения о чемпионате СССР: «Если игра была проведена обеими командами преднамеренно пассивно, без должной спортивной борьбы и проявления воли к победе, при пренебрежительном отношении к зрителям, президиум Федерации футбола СССР вправе принимать решение об аннулировании результата матча. В этом случае обеим командам засчитывается поражение».

«Мне хотелось бы подтвердить, — продолжил председатель, — речь идет вообще о пренебрежении к зрителям и пассивной игре вне зависимости от подспудных причин, и поэтому мы вовсе не станем заниматься поисками этих причин, а судить будем по тому, как проходил матч. И никакие другие соображения принимать во внимание мы не станем.

Предварительную оценку даст наша тренерская комиссия, в которую входят такие признанные авторитеты, как А.Старостин, М.Якушин, Г.Качалин и другие. Мы будем очень строго следить за тем, чтобы команды, не учитывающие интересов зрителей, уходили бы с поля без очков".

Не так давно, в надежде развеселить вас, я обещал процитировать новый пункт Положения. За меня это сделал Топорнин, подробно его прокомментировав. Не знаю, как вас, но меня эти строки рассмешили до слез. Скажу почему. Все это мы уже проходили. Апелляционные жюри, названные председателем тренерскими комиссиями, создавали в середине 1970-х ежегодно с той же целью и примерно в том же составе. Люди известные, заслуженные, авторитетные, совестливые, относились к порученному делу ответственно. Уличали заговорщиков, внимательно наблюдая и анализируя их поведение на поле: внешние признаки договорных матчей были давно известны и неискушенным болельщикам. Члены жюри, будучи уверенными в нечистой игре, писали докладные в высшие инстанции. Реакция — нулевая. И так из года в год. И вот новая попытка, оказавшаяся, как показала жизнь, столь же бесплодной.

Иначе быть не могло, ибо способ, предложенный товарищем Топорниным по улучшению экологической ситуации в нашем футболе, не имел юридической силы, о чем прежде всего должен был знать доктор юридических наук.

Неужели он, как и сталинские прокуроры, игнорировал основной принцип юриспруденции — презумпцию невиновности? Увы, способов для уличения и наказания преступивших закон, столь эффективных в ФРГ, Италии, Франции и других странах, где ссылали из высшего футбольного дивизиона в «провинцию» чемпионов и победителей еврокубковых турниров, в родном отечестве не нашлось.

Главком советского футбола Вячеслав Колосков инициативу председателя не поддержал. Выступив в СМИ незадолго до открытия сезона (22 марта в «Футболе-Хоккее»), он эту тему обошел стороной. Зато четко обозначил стоящие перед советским футболом задачи по степени их важности.

В день поднятия флага газета «Труд» опубликовала статью начальника («День надежды нашей»), в коей он значительное место посвятил достижениям минувшего года. Слегка коснувшись недостатков, поставил перед командами важные задачи, напомнив: «В Советском государстве созданы все условия для успешного решения проблем, стоящих перед спортом вообще и футболом в частности».

А журналисты, не боясь омрачить праздничный день, наряду с дежурными предсезонными пожеланиями вплели в привычный букет такой цветочек: «Мы желаем своему чемпионату, чтобы были исключены из футбольного обихода любые проявления заведомой пассивности, миролюбия, соглашательства. Да и как иначе могут наши мастера футбола ответить на долгое терпение всей огромной и благожелательной своей аудитории», — писал Лев Филатов в «Советской России» (от 25 марта). Как, попади эти строки на глаза иностранцам, могли они отреагировать? Трудно представить, чтобы в развитых, цивилизованных футбольных странах со страниц газет обращались к тренерам и футболистам с просьбой играть честно.

Ничто не предвещало бури

Открыли первенство 25 марта в семи городах. Еще один матч состоялся на следующий день, а встреча первого тура, «Днепр» — «Пахтакор», состоялась

14 июня. Так было изначально составлено расписание. Любители послушать государственный гимн удовлетворены: на всех стадионах под его величественные звуки торжественно взбирался на вершину флагштока алый стяг с серпом и молотом, его украшавшими.

Тур прошел без сенсаций. К неожиданностям отнесли результаты игр в Тбилиси и в Киеве. Тбилисцы, обычно уверенно начинавшие дома, уступили минчанам. Если неудачу грузинской команды объяснили еврокубковыми заботами, то киевлянам оправдать тусклую ничью на своем поле с «Нефтчи» сложно. Начали они чемпионат, как в последние годы, с ленцой, ничьи в пропорции один к двум чередовались с малокровными

(с преимуществом в один гол) победами, и по прошествии семи туров, сыгранных за месяц с небольшим, пребывали динамовцы на привычном месте — первом. Горячо дышал в затылок чемпиону бодро стартовавший ЦСКА.

Их встреча (состоялась 5 мая), подпадая под устойчивую репутацию «гвоздь тура», привлекла к себе, естественно, повышенный интерес.

«Динамо» (Киев) — ЦСКА

Дело не только в турнирной значимости матча. Интерес к нему подогревала интрига иного свойства. Тренеры Валерий Лобановский и Олег Базилевич — давние друзья, единомышленники, соратники, творцы наивысшего успеха киевлян среди советских команд на европейских полях: в 1975-м выиграли Кубок кубков и Суперкубок. Теперь друзья-товарищи оказались по разные стороны баррикад. Возглавив ЦСКА, Базилевич остался верен выработанным в годы творческого содружества с Лобановским стратегии и тактике турнирной борьбы.

В исходе мало кто сомневался: киевская команда, лучшие матчи проводившая дома, по подбору игроков, уровню мастерства, обученности, даже в отсутствие призванных в сборную Блохина и Бессонова, считалась безусловным фаворитом. Учитывая огромный интерес к игре, транслировало ее на страну Центральное телевидение. Время (19 часов по Москве) — удобное. Люди успевали после трудового дня прильнуть к голубым экранам. Просвещу современников. В то время государство не устраивало десятидневных каникул в первой декаде января и мая, дабы не отвлекать строителей коммунизма от главной задачи.

Вернемся к киевскому матчу. Разочаровал. Более того, возмутил вызывающе демонстративным пренебрежением к многомиллионной зрительской аудитории. Неприкрытая халтура, команды и их руководители травили людей недоброкачественным продуктом. Таков в общих чертах тон сотен и тысяч писем, отосланных любителями футбола в печатные издания, в спортивные и партийные ведомства.

СМИ, союзные и украинские, негодования народных масс не разделяли. Авторы гладеньких, обтекаемых отчетов криминала в поведении команд на поле не заметили. Ну не смог чемпион, убеждали читателей, к тому же ослабленный, преодолеть мощные оборонительные заграждения армейцев.

Ситуация привычная, обычная, стоит ли шум на ровном месте поднимать? Этой версии придерживался и киевский корреспондент «Советского спорта» Г.Борисов. В номере газеты от 6 мая он объяснял многомиллионной

аудитории газеты: ЦСКА уделял большое внимание обороне, но и на контратаки не скупился. Хозяева же не смогли использовать созданные моменты, отсюда и 0:0.

В конце репортажа Борисов попотчевал читателей радостной вестью: администрация Республиканского стадиона совместно с редакцией газеты «Вечерний Киев» наладила выпуск радиожурнала для зрителей. В нем — свежайшие футбольные новости, разнообразнейшая информация и прочее и прочее. Что ж, более чем достаточная компенсация за унылое зрелище.

Тем временем потоки возмущенных писем трудящихся не прекращались. По прошествии нескольких дней Сергей Сальников, смотрел он игру без плотной повязки на глазах, откровенно сказал, что по этому поводу думает. Даже в условиях несвободы слова нашел возможность объяснить читателям «Футбола-Хоккея» (№ 19), что футбола в игре киевского «Динамо» с ЦСКА не было: «Матч, вопреки ожиданиям, разочаровал... Было видно, что соперники согласны действовать спустя рукава, вполсилы. Да и иных странностей, связанных с неиспользованными моментами вблизи ворот, которые изредка, но возникали, хватало...

Из футбола, показанного по телевидению на всю страну, было выхолощено главное — подлинность страстей, которая лишь обозначалась, да и то небрежно, нехотя... Зрители были обмануты в своих лучших чувствах... Так матч, который мог стать примером интересной борьбы, сделался примером совсем иного рода: как провести на поле полтора часа, не играя". Предельно ясно. И у не видевших игру сомнений не осталось — чистый договорняк.

Разбор полетов

Характер встречи полностью подпадал под новую статью Положения, грозившую большими неприятностями обеим командам, демонстративно уклонившимся от спортивной борьбы. Об этом пункте и обещаниях строго наказывать заговорщиков напоминали болельщики в письмах на имя спортивных руководителей, вынудив их (не исключаю, под прессом высокого полета партийных товарищей) как-то отреагировать на демонстрацию антифутбола и успокоить народные массы.

Прижатые к стенке, они оперативно, уже 14 мая, созвали внеочередное заседание президиума футбольной федерации. Протокол заседания хранится в Госархиве РФ (Фонд 7576, опись 31, дело 7096). Внимательно, когда получил к нему допуск, с документом ознакомился и законспектировал. С небольшими фрагментами из выступлений некоторых активных участников заседания вас ознакомлю.

Состав представительный: здесь, разумеется, глава Федерации футбола СССР Б.Топорнин, секретарь А.Четырко, члены президиума А.Старостин, Б.Федосов, Н.Латышев, Л.Филатов, Ю.Папоян, председатель украинской футбольной федерации Н.Фоминых... И начальник всего советского футбола — В.Колосков.

Огласив повестку дня, Топорнин приступил к делу, сообщил о потоке писем, поступивших после матча киевского «Динамо» с ЦСКА в редакции газет и в разные инстанции. «Их интересует, почему футбольная федерация не принимает согласно Положению о чемпионате мер к командам, проводящим матч первенства преднамеренно пассивно. Речь идет об общественном мнении, о проблеме футбол — зритель», — завершил короткую речь председатель и зачитал несколько писем болельщиков. Он явно уменьшил масштаб проблемы, сведя ее к частной: футбол — зритель.

Показалось, что ни Топорнин, ни члены президиума игру не видели (если и видели, ничего криминального не заметили) и лишь под давлением очевидцев, возмущенных убогим зрелищем, организовали мероприятие, на которое почему-то не пригласили членов тренерской комиссии, созданной для разоблачения жуликов, и мнением их по поводу киевского матча не поинтересовались.

Выступления обвиняемых

В.Лобановский пошел в отказ: «Мы играли в активный футбол, но сыграли плохо, а потому и неинтересно. За игру мы поставили четырем игрокам тройки, остальным — двойки. После чего перешел в наступление: «Вместо того чтобы готовить команду к очередной серьезной игре, нас пригласили на заседание президиума. Какие претензии к нам предъявляют? Может быть, сейчас ставится под вопрос право играть на ничью? Шахматисты, играя на самом высоком уровне, намеренно сводят игру на ничью. А почему футболисты не могут этого сделать?

Сыграть вничью — право команды, вызванное какими-то обстоятельствами. Мы имеем желание выиграть и стремимся к победе, но это не всегда удается. Договариваться на ничью — криминал. Мы с т.Базилевичем не договаривались".

Читая протоколы заседания, я испытывал неловкость от выступления всемирно известного тренера. Крайне противоречивого, непоследовательного, порой циничного: мы всегда стремимся к победе, но на ничью, как и шахматисты, право имеем. После всего сказанного он пытался убедить заслуженных людей, все прекрасно понимавших, что с оппонентом не договаривался, играл честно, но так уж получилось.

Послушаем армейского тренера, которого я назвал другом и единомышленником Валерия Васильевича (так оно и было), товарища Базилевича, пытавшегося доказать (весьма неубедительно) закономерность исхода киевского матча: «Не разделяю мнений любителей футбола, высказанных в письмах, а также С.Сальникова. ЦСКА готовился к матчу серьезно, так как «Динамо» (Киев) лидер чемпионата. Тактические варианты на этот матч разрабатывались тренерским советом команды. Старались исключить опасные моменты у своих ворот, играть на контратаках.

Но соперник сумел против нашей тактики найти противоядие. Мы сделали видеозапись этого матча и, просматривая ее, пришли к выводу, что матч являлся одним из организованных. Команда «Динамо» (Киев) поставила ряд практических задач, которые команда ЦСКА не смогла решить. Отсюда ничья".

Не испытываю желания комментировать выступление Олега Петровича. Читатели «СЭ» вывод сделают сами.

Выступления обвинителей

В зале заседания речи тренеров вызвали недоумение. Общее мнение выразил представитель ЦК ВЛКСМ Ю.Папоян: «Рассуждения т.т. Лобановского и Базилевича являются проявлением неуважения к членам президиума федерации, а игра их команд — к зрителям». М.Кравец поставил вопрос ребром: «Если руководитель такой команды, как «Динамо» (Киев), не хочет играть для зрителей, то нужен ли он команде?» В.Соловьев, под руководством которого Лобановский и Базилевич получили первые золотые медали, назвал футбол в исполнении их команд голым практицизмом: «Они убивают футбол и отпугивают зрителя».

Выступление Льва Филатова, довольно на общем фоне резкое (но в пределах допустимого), передаю в сокращении: «Нас тревожит сомнительная репутация Лобановского и Базилевича. Оба ежегодно попадают в скандальную хронику. Высказанные на совещании различные сомнительные идеи проявляются в игре команд, которыми они руководят. В их представлении все являются дилетантами. Но если «дилетанты» перестанут ходить на футбол, отпадет необходимость в таких тренерах, которые проповедуют непонятный для дилетантов футбол».

Адвокат

Олег Белаковский, человек заслуженный, авторитетный, профессионал со знаком качества, много лет был врачом команды ЦСКА и сборной СССР, в 1981-м работал заместителем начальника ЦСКА по медицинскому обеспечению. На заседании он попытался испытать себя в иной сфере — адвокатской. Мне кажется, опыт не удался. Взяв на себя защиту одного из «обвиняемых», Олега Базилевича, сказал: «Я неоднократно выезжал с командой в другие города и видел ее игру на выезде. ЦСКА не может обеспечить в равной степени победы дома и на выезде. Принимались меры, чтобы игра с командой «Динамо» (Киев) велась с полной самоотдачей.

Победив в Одессе, команда полагала, что можно выиграть и в Киеве. Может быть, в зрелищном отношении матч не удался, но все игроки старались и играли в полную силу".

Ради экономии стремительно, подобно весеннему снегу, тающего места опущу высказывания других участников совещания, а краткое содержание миротворческой речи Колоскова, отделавшегося общими фразами, приведу. Начальник подверг легкой критике «проявления узкого практицизма в деятельности обоих тренеров» и озвучил официальную позицию двух ветвей футбольной власти: «Управление футбола и президиум федерации заинтересованы в том, чтобы футбол в стране был популярен у зрителей».

«Приговор»

Перед тем как закрыть заседание, Топорнин указал обоим тренерам на «порочность концепций, которые в конечном счете приводят к пассивной игре» и на «неправильное поведение на заседании президиума». Отметил «большое расхождение между условиями и возможностями, которыми располагают обе команды, и игрой, которую они показывают». После чего зачитал заранее подготовленный текст постановления, состоявший из трех пунктов:

«1. Отметить, что накал спортивной борьбы в матче «Динамо» (Киев) — ЦСКА не соответствовал уровню подготовленности и классу команд. Узкий практицизм в деятельности т.т. Лобановского В. и Базилевича О. наносит вред футболу, так как выхолащивает из футбола напряжение борьбы, высокий накал состязания, тормозит развитие индивидуальности спортсменов, обедняет игру и, как следствие, отталкивает зрителя.

2. Принять к сведению, что украинские организации осуществляют в настоящее время меры, направленные на улучшение дел в команде «Динамо» (Киев).

3. Предупредить т.т. Лобановского В. и Базилевича О.".

Функционеры подписали акт о безоговорочной капитуляции. Вынесенное «наказание» фактически оставило нарушителей закона безнаказанными.

Какой шанс упущен! Что помешало лишить согласно Положению актеров бездарного спектакля очков, чтобы восторжествовала справедливость, да и другим неповадно было? Не смогли? Не пожелали? Или стоящие над ними партийные товарищи не позволили: нечего, мол, сор из избы выносить? Не знаю. Теперь уже окончательно рухнула вера в то, что в нашей стране накажут фальсификаторов футбольных матчей, а закулисные махинаторы, наоборот, убедились окончательно — можно продолжать. Те и другие оказались правы.

Стоит ли удивляться, что договорные игры в нашем отечестве находились на легальном положении — жили и размножались. Принятый в конце 1970-х закон официально разрешил пацифистам подписывать десять мирных соглашений.

Преднамеренная сдача двух очков под уголовную статью не подпадала.

«Мне было неловко за них»

Уже в новейшее время Лев Филатов на страницах еженедельника «Футбол» (№ 28, 1994) рассказал о своих впечатлениях от заседания президиума 13-летней давности. Небольшой отрывок: «На беду тренеров матч (киевлян с ЦСКА. — Прим. А.В.) передали по первой программе телевидения.

Зрительская громада взорвалась от возмущения, такой был на поле бесстыдный консенсус. Президиум федерации, который тогда возглавлял профессор Борис Николаевич Топорнин, тоже взорвался и назначил слушания.

Оба тренера снисходительно и иронично давали свои объяснения, стараясь подавить членов президиума мудреной терминологией. Не получилось... Выступающие были единодушны: «Нечего нам голову морочить, был сговор, его и разыграли...» Лобановский и Базилевич, мужики за сорок, сидели как школьники в кабинете директора. Мне было неловко за них, избегал встретиться глазами".

Приведу еще одну цитату на затронутую тему из работы Л.Филатова — «Лобановский за и против»: «Не раз и не два я вызывал Лобановского на разговор о договорных матчах. Без свидетелей, один на один. Он, верный своему обыкновению выбирать лишь устраивающие его темы, пропускал мои вопросы мимо ушей и переводил стрелку разговора на другую колею. Меня не занимали разоблачения, хотелось понять, чем движим тренер самой сильной у нас команды, ставя себя в двусмысленное положение.

В своей книге «Бесконечный матч» Лобановский тоже отмолчался. А ведь если бы его преследовали наветы и пустые подозрения, не мог бы он остаться равнодушным, обвиняли-то в тягчайшем перед футболом преступлении".

Таким вот, со скандальным оттенком, получился старт чемпионата. После восьми туров (несколько команд сыграли по семь матчей) «борцы за мир» первые два места за собой сохранили. А ситуация в таблице сложилась при выходе из дебюта обычная, плотность предельная: лидера, киевское «Динамо», от дебютанта, симферопольской «Таврии», занимавшей 14-е место, отделяло всего четыре очка!

Чемпионат продолжался в заданном календарем ритме, а мы сделаем паузу: в следующий раз проследим за полуфиналом Кубка кубков с участием тбилисского «Динамо». Если победит — и финалом.