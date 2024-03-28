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Сегодня, 15:33

В «Венеции» сообщили, что 1 июля Черышев станет свободным агентом

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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин рассказал о будущем полузащитника Дениса Черышева.

«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление при наступлении условия. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», — приводит слова Брендолина Sport24.

Черышев выступает за «Венецию» с августа 2022 года. В текущем сезоне 33-летний полузащитник сыграл 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: Sport24
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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