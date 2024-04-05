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Неймар стал десятым в истории спортсменом, заработавшим миллиард

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал за карьеру один миллиард долларов, пишет Transfer News Live.

По данным источника, с начала выступлений на профессиональном уровне бразилец заработал 933,2 миллиона евро (1,01 миллиарда долларов). В эту сумму входят зарплата, спонсорские контракты и остальные источники дохода.

32-летний футболист стал 10-м спортсменом, кому удалось заработать такую сумму за карьеру.

В текущем сезоне Неймар провел 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Полный список спортсменов-миллиардеров:

  1. Майкл Джордан (США, баскетбол) — 2,7 млрд долларов;
  2. Тайгер Вудс (США, гольф) — 1,85 млрд долларов;
  3. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 1,57 млрд долларов;
  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1,36 млрд долларов;
  5. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 1,36 млрд долларов;
  6. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — 1,17 млрд долларов;
  7. Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1,14 млрд долларов;
  8. Дэвид Бекхэм (Великобритания, футбол) — 1,13 млрд долларов;
  9. Фил Микельсон (США, гольф) — 1,05 млрд долларов;

Неймар (Бразилия, футбол) — 1,01 млрд долларов.

Ранее в СМИ писали, что нападающий вернется в родной клуб «Сантос» в 2025 году. На данный момент он восстанавливается после травмы.

Неймар Сантос
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