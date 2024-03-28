Ролан Гусев недоволен тем, как в России тренируют детей

Тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что не так с российским детским футболом.

— Иногда диву даешься, кто этим занимается. Стоишь и смотришь: в 8-9 лет ребенку нужно закладывать технику, а тренер — вот парадокс — сам не умеет обработать мяч, вести его, правильно дать пас щечкой. Отсюда ноги и растут. А мы потом думаем — почему у нас так ребенок обучен?

— Вы работали в московских клубах. В регионах дела еще хуже?

— Я работал и в РФС, был тренером юношеской сборной — ездил на чемпионаты по всей стране, смотрел ребят. Есть хорошие мальчишки, но многих никто не замечает. Нужно формировать скаутские отделы, платить зарплаты, искать самородков в деревнях и селах, — цитирует Гусева Sport24.