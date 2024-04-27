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Сегодня, 14:00

«Астон Вилла» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Астон Вилла» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Тиагу Силва, игрок ФК «Челси».
Фото Global Look Press

«Астон Вилла» примет «Челси» в рамках 35-го тура чемпионата Англии в субботу, 27 апреля. Игра состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Астон Вилла» — «Челси» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Клуб из Бирмингема набрал 66 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Маурисио Почеттино с 47 баллами располагается на девятой строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
27 апр, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Челси

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Челси
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«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»: смотреть трансляцию матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 34 22 8 4 75-34 74
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 33 16 5 12 51-50 53
7
 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8
 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
12
 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14
 Кр. Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 34 3 7 24 33-92 16
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 - : -
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 - : -
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 - : -
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 - : -
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 - : -
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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