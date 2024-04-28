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Сегодня, 17:24

В УЕФА назвали задачу турниров развития

Ана Горшкова
Корреспондент
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В пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что турниры развития УЕФА направлены на подготовку молодых игроков в каждой национальной ассоциации.

«УЕФА организует, координирует и поддерживает турниры по развитию юношей и девушек до 15 и 16 лет. Каждый сезон по всей Европе проводится около 48 турниров в рамках программы УЕФА по развитию элитной молодежи. Международные турниры развития, проводимые УЕФА в рамках международных турнирных встреч, призваны дополнить программу подготовки элитных молодых игроков в каждой национальной ассоциации. Обратите внимание, что турниры развития молодежи не являются официальными соревнованиями», — приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.

С 23 по 29 апреля в Волгограде проходит второй турнир развития УЕФА. В нем участвуют команды России, Сербии, Казахстана и Ганы, состоящие из игроков в возрасте до 16 лет. В 2023 году Волгоград впервые принял турнир развития УЕФА.

Источник: ТАСС
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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