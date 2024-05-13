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Сегодня, 17:10

Широков заявил, что «Спартаку» будет тяжело в матче Кубка России с «Балтикой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Балтикой».

«Балтика» оставляет приятное впечатление. Жаль, что последние два матча они проиграли в концовке. Может быть, больше повезет в Кубке. Для «Спартака» это будет тяжелый матч. В принципе, как и для «Балтики», которая играет на два фронта. Важная встреча и для тех и других. Трудно сказать, насколько зрелищной она получится", — заявил Широков «СЭ».

Финал Пути регионов FONBET Кубка России состоится 14 мая. Встреча между «Балтикой» и «Спартаком» пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде.

Роман Широков
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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