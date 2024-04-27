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Сегодня, 20:30

Стали известны победители и призеры конкурса «Россия — футбольная страна»

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Завершился 4-й сезон всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна», в котором приняли участие 444 проекта из 76 регионов страны.

Победителями и призерами в восьми номинациях стали следующие проекты:

Лучший массовый проект в футболе

1. Дворовый футбол Томск, Томская область
2. Семейный футбольный фестиваль «Битва городов», Москва
3. Всероссийский проект «Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов», Москва

Лучший проект для людей с ОВЗ

1. Фестиваль по футболу на электроколясках «Забей Свой Гол!», Москва
2. «Матч равных возможностей», Красноярский край
3. «Футбол равных», Воронежская область

Лучший проект для женщин

1. Футбол для девушек в Оренбуржье, Оренбургская область
2. «Сибирская жемчужина», Алтайский край
3. Развитие женского футбола в Астраханской области, Астраханская область

Лучшая любительская лига

1. Любительская футбольная лига Кабардино-Балкарской Республики
2. AFL Краснодар, Краснодарский край
3. ОЛЕ Пари, Санкт-Петербург

Лучший любительский клуб

1. ЛФК «Атлант», г. Петрозаводск, Республика Карелия
2. Футбольный клуб «КубГУ», Краснодарский край
3. «Родник — ключ к Победе!», Владимирская область

Лучший профессиональный клуб в сфере массового футбола

1. «Акрон — детям», Самарская область
2. «На футбол имеет право каждый» (ФК «Уфа»), Республика Башкирия
3. «Норма жизни». «Зенит» и компания «Газпром переработка», Санкт-Петербург

Лучшая футбольная инициатива

1. Возрождение ФК Цемент, Брянская область
2. Фестиваль футбола для сельских ребят «Таланты глубинки», Тверская область
3. «Кубок Кижской волости», Республика Карелия

Лучший проект для детей

1. Футбол Без Границ, Республика Башкортостан
2. Всероссийский турнир по футболу для детей из детских домов и школ интернатов «Игра твоей мечты», Москва
3. Мяч Дружбы, Псковская область

Футбол
РФС
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Близкий друг Уткина объяснил, почему винит себя в его смерти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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