Стали известны победители и призеры конкурса «Россия — футбольная страна»

Завершился 4-й сезон всероссийского конкурса «Россия — футбольная страна», в котором приняли участие 444 проекта из 76 регионов страны.

Победителями и призерами в восьми номинациях стали следующие проекты:

Лучший массовый проект в футболе

1. Дворовый футбол Томск, Томская область

2. Семейный футбольный фестиваль «Битва городов», Москва

3. Всероссийский проект «Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов», Москва

Лучший проект для людей с ОВЗ

1. Фестиваль по футболу на электроколясках «Забей Свой Гол!», Москва

2. «Матч равных возможностей», Красноярский край

3. «Футбол равных», Воронежская область

Лучший проект для женщин

1. Футбол для девушек в Оренбуржье, Оренбургская область

2. «Сибирская жемчужина», Алтайский край

3. Развитие женского футбола в Астраханской области, Астраханская область

Лучшая любительская лига

1. Любительская футбольная лига Кабардино-Балкарской Республики

2. AFL Краснодар, Краснодарский край

3. ОЛЕ Пари, Санкт-Петербург

Лучший любительский клуб

1. ЛФК «Атлант», г. Петрозаводск, Республика Карелия

2. Футбольный клуб «КубГУ», Краснодарский край

3. «Родник — ключ к Победе!», Владимирская область

Лучший профессиональный клуб в сфере массового футбола

1. «Акрон — детям», Самарская область

2. «На футбол имеет право каждый» (ФК «Уфа»), Республика Башкирия

3. «Норма жизни». «Зенит» и компания «Газпром переработка», Санкт-Петербург

Лучшая футбольная инициатива

1. Возрождение ФК Цемент, Брянская область

2. Фестиваль футбола для сельских ребят «Таланты глубинки», Тверская область

3. «Кубок Кижской волости», Республика Карелия

Лучший проект для детей

1. Футбол Без Границ, Республика Башкортостан

2. Всероссийский турнир по футболу для детей из детских домов и школ интернатов «Игра твоей мечты», Москва

3. Мяч Дружбы, Псковская область