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Сегодня, 21:50

В рамках ПМЭФ-2024 пройдет матч между медийной сборной России и командой Росконгресса

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Российский футбольный союз (РФС) проведет в рамках Петербургского международного экономического форума-2024 товарищеский матч медийной сборной России и командой Росконгресса.

Медийная сборной будет составлена из звезд шоу-бизнеса и медиапространства, а также легенд спорта и футбола. В команду соперников выйдут представители Правительства РФ, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

«В прошлом году РФС впервые принял участие в работе Петербургского международного экономического форума — главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия должен быть ярко представлен на подобных форумах.

На этот раз мы усилим свое присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Белоруссии и России для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Суперкубок «Зенит» ЦСКА на «Газпром Арене». Помимо этого, запланирован целый ряд партнерских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях», отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

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ЦСКА

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