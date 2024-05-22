Вернблум показал фото травмированной ноги после негативных высказываний о жизни в России

Бывший полузащитник сборной Швеции Понтус Вернблум опубликовал в социальных сетях фото травмированной ноги.

37-летний швед опубликовал фото ноги в ортезе для голени, однако не уточнил, при каких обстоятельствах получил травму.

Всего за красно-синих Вернблум провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.

21 мая Вернблум дал интервью шведскому изданию Aftonbladet, в котором извинился за то, что выступал за московский ЦСКА в период с 2012 по 2018 год.